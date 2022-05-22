Ударная авиация ВС ВСУ уничтожила два "Солнцепека" и 10 единиц военной техники россиян
21 мая ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожила два вражеских огнемета "Солнцепек" и 10 единиц военной техники россиян. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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"Уничтожено не менее 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек", – говорится в сообщении.
Подразделение противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбило российский БПЛА "Орлан-10".
Россияне нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр".
Как сообщается, две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных Сил и еще одну сбили зенитные ракетные войска в Винницкой области.
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