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Ударная авиация ВС ВСУ уничтожила два "Солнцепека" и 10 единиц военной техники россиян

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 01:15
Ударная авиация ВС ВСУ уничтожила два
Российский огнемет Солнцепек (Скриншот видео)

21 мая ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожила два вражеских огнемета "Солнцепек" и 10 единиц военной техники россиян. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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"Уничтожено не менее 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек", – говорится в сообщении.

Подразделение противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбило российский БПЛА "Орлан-10".

Россияне нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр".

Как сообщается, две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных Сил и еще одну сбили зенитные ракетные войска в Винницкой области.

Читайте также: Россияне ударили ракетой по военному объекту в Ровенской области

Наталия Медведева
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