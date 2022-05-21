Россияне ударили ракетой по военному объекту в Ровенской области
21.05.2022, 13:13
Российская ракета (скриншот видео)
Россияне ударили ракетой по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
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"По территории области нанесен ракетный удар. Объект военной инфраструктуры. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются", – сказал Коваль.
Сейчас на месте работают соответствующие службы.
С 11:00 в Ровенской области, как и почти по всей территории Украины, звучала воздушная тревога. Суспильне сообщало, что взрывы были слышны в Херсоне и Киеве.
- Сегодня украинская противовоздушная оборона сбила ракету над Винницкой областью.
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