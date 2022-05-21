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Россияне ударили ракетой по военному объекту в Ровенской области

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 13:13
Россияне ударили ракетой по военному объекту в Ровенской области - Фото
Российская ракета (скриншот видео)

Россияне ударили ракетой по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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"По территории области нанесен ракетный удар. Объект военной инфраструктуры. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются", – сказал Коваль.

Сейчас на месте работают соответствующие службы.

С 11:00 в Ровенской области, как и почти по всей территории Украины, звучала воздушная тревога. Суспильне сообщало, что взрывы были слышны в Херсоне и Киеве.

  • Сегодня украинская противовоздушная оборона сбила ракету над Винницкой областью.
Оксана Житнюк
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ракета ровно
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