ПВО попала в российскую ракету над Винницкой областью – ОВА
21.05.2022, 11:55
Украинская ПВО. Источник: Сергей Борзов
Украинская противовоздушная оборона сбила ракету над Винницкой областью, сообщил руководитель ОВА Сергей Борзов.
По российской ракете попали возле Немирова.
В субботу, около 11:00, почти по всей Украине звучала воздушная тревога. Суспільне сообщало, что взрывы были слышны в Херсоне и Киеве.
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