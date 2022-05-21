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ПВО попала в российскую ракету над Винницкой областью – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 11:55
ПВО попала в российскую ракету над Винницкой областью – ОВА - Фото
Украинская ПВО. Источник: Сергей Борзов

Украинская противовоздушная оборона сбила ракету над Винницкой областью, сообщил руководитель ОВА Сергей Борзов.

По российской ракете попали возле Немирова.

ПВО попала в российскую ракету над Винницкой областью – ОВА

В субботу, около 11:00, почти по всей Украине звучала воздушная тревога. Суспільне сообщало, что взрывы были слышны в Херсоне и Киеве.

Катерина Амеліна
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противовоздушная оборона винницкая область российская ракета
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