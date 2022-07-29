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Брат HIMARS. Залужный показал удары ВСУ ракетными системами M270 MLRS – видео видео

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29.07.2022, 10:30
Удары ВСУ М270 MLRS (скриншот видео. Главнокомандующий ВСУ, Facebook)
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, как украинские военные работают с дальнобойными западными ракетными системами М270 MLRS.

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На кадрах записаны короткие комментарии бойцов, показана подготовка к использованию системы и запечатлены кадры с пусками ракет. Они летят по сложной траектории, которая значительно отличается от траектории полета снарядов советских РСЗО.

Залужный поблагодарил партнеров за непоколебимую поддержку Украины и военную помощь.

M270 очень похожи на дальнобойные системы HIMARS, которыми ВСУ уже около месяца "выносят" склады, командные пункты и другие стратегические цели в глубоком тылу армии России.

М270 отличается от HIMARS тем, что имеет сразу два пакета по восемь ракет, а также гусеничной базой вместо колесной.

  • 26 июля Украина получила еще одни продвинутые ракетные системы – MARS II от Германии.

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Марк Сировой
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ВСУ РСЗО Валерий Залужный MLRS m270 ракетные системы
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