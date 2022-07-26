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Германия передала Украине реактивные системы залпового огня MARS II и еще САУ

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 16:13
Германия передала Украине реактивные системы залпового огня MARS II и еще САУ - Фото
Кристин Ламбрехт и Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня типа MARS II и несколько самоходных артиллерийских установок вдобавок к тем, что уже стоят на вооружении в ВСУ. Об этом объявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет Berchtesgadener Anzeiger.

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"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня MARS II и еще три PzH 2000. Мы держим свое слово", — заявила она.

Фото: ЕРА

Таким образом, Германия передала уже 10 САУ.

Также ВСУ передали три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Передачу военной техники подтвердил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Германия передала Украине реактивные системы залпового огня MARS II и еще САУ

Ламбрехт добавила, что в сентябре ВСУ передадут контрбатарейный радар Cobra: "Контракт уже подписан, сейчас начнется обучение украинских военных этой сложнейшей системе. Промышленности еще предстоит подготовить ее к поставке. Это позволит нашим артиллерийским системам работать еще быстрее и точнее".

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Через несколько дней также должны начаться тренировки военных на системе ПВО Iris-T SLM. Осенью компания-производитель сможет доставить "новый с завода" ЗРК в Украину.

СПРАВКА. Mars II/MLRS-E – лицензионная копия американской гусеничной M270 MLRS на базе БМП M2 Bradley, "доработанная" на заводах Krauss-Maffei-Wegmann с системой управления огнем EFCS от Airbus. Не может работать кассетными боеприпасами M26 и M30. Пусковая – 12 стеклопластиковых направляющих для ракет в двух одноразовых боксах по шесть ракет. Все 12 ракет можно выпустить за 60 секунд. Дальность поражения – от 38 км до 300 км (баллистической MGM-140). Экипаж – три человека. Масса – 26,6 т, длина – 6,97 м, ширина – 2,94 м, высота – 2,59 м, клиренс – 45 см, мощность – 500 л.с., скорость на шоссе – до 64 км/ч, по пересеченной местности – до 48 км/ч, запас хода 480 км.

Фото: ЕРА

Несколько дней назад ФРГ передала силам обороны Украины давно обещанные пять зенитных танков Gepard. Всего ВСУ получат их 30 единиц с боезапасом около 60 000 снарядов.

Евгений Пилипенко
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