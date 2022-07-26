Германия передала Украине реактивные системы залпового огня MARS II и еще САУ
Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня типа MARS II и несколько самоходных артиллерийских установок вдобавок к тем, что уже стоят на вооружении в ВСУ. Об этом объявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет Berchtesgadener Anzeiger.
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"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня MARS II и еще три PzH 2000. Мы держим свое слово", — заявила она.
Таким образом, Германия передала уже 10 САУ.
Также ВСУ передали три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Передачу военной техники подтвердил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ламбрехт добавила, что в сентябре ВСУ передадут контрбатарейный радар Cobra: "Контракт уже подписан, сейчас начнется обучение украинских военных этой сложнейшей системе. Промышленности еще предстоит подготовить ее к поставке. Это позволит нашим артиллерийским системам работать еще быстрее и точнее".
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Через несколько дней также должны начаться тренировки военных на системе ПВО Iris-T SLM. Осенью компания-производитель сможет доставить "новый с завода" ЗРК в Украину.
Несколько дней назад ФРГ передала силам обороны Украины давно обещанные пять зенитных танков Gepard. Всего ВСУ получат их 30 единиц с боезапасом около 60 000 снарядов.
- 20 июля на встрече "Рамштайн" Украине пообещали новую военную помощь, в частности дополнительные четыре ракетные системы HIMARS, системы ПВО NASAMS, артиллерию и боеприпасы.
- 21 июля глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Россия еще не уничтожала системы HIMARS, которыми ВСУ бьют по топ-целям в тылу оккупантов.
- 23 июля в Белом доме заявили, что США не будут давать Украине ракеты ATACMS (дальность 300+ км) для HIMARS, чтобы избежать Третьей мировой войны.
- При этом министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина все же получит ракеты к HIMARS с дальностью 300 км.
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