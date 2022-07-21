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Россияне еще не уничтожали HIMARS – главный генерал США

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21.07.2022, 11:16
Россияне еще не уничтожали HIMARS – главный генерал США - Фото
Марк Милли (фото - ЕРА)

Армия России еще не уничтожала американские ракетные системы HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины бьют по топ-целям в тылу оккупантов. Об этом заявил на пресс-конференции после четвертой встречи формата "Рамштайн" генерал Марк Милли – глава комитета начальников штабов США.

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Он отметил, что помимо HIMARS от США, Украина получает дальнобойную артиллерию и от других стран, например, от Великобритании.

"На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное", – сказал Милли.

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Генерал добавил, что украинцы очень эффективно используют HIMARS и аналогичные системы. По его словам, у Украины есть "отличные артиллеристы".

Он также отметил, что сейчас ВСУ обладают огневым эшелоном от глубокого до ближнего боя. Для дальней дистанции используются HIMARS в дополнение к гаубицам М777, для среднего – М109, для ближнего – артиллерия калибра 105-мм и минометы.

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Марк Сировой
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армия России РСЗО HIMARS Марк Милли ракетные системы
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