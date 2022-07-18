Для борьбы с деморализацией в РФ запускают фейки об уничтожении HIMARS — СНБО
Минобороны России начало информационно-психологическую операцию о якобы уничтожении HIMARS. За последние дни российские пропагандистские ресурсы распространили несколько соответствующих фейков. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
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"HIMARS стали значительным деморализующим фактором для военных ВС РФ, показав высокую эффективность на поле боя. Именно поэтому Минобороны России начало информационно-психологическую операцию о якобы уничтожении HIMARS", – сказано в сообщении.
17 июля Минобороны РФ официально сообщило, что "была уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS возле г.Покровск Донецкой области".
В ЦПД отмечают, что HIMARS – это автономный комплекс, транспортно-заряжающей машины к нему не существует.
18 июля пропагандисты России "полностью дискредитировали" собственное Минобороны РФ. Сначала сообщили об "уничтоженном HIMARS", а впоследствии объяснили, что это был украинский военный банно-прачечный комплекс на базе ЗИЛ-131, рассказали в ЦПД.
"Как бы ни пытались в МО РФ поднимать боевой дух оккупационных войск и выдавать желаемое за действительное – РСЗО HIMARS остаются на службе и интенсивно работают по тылам ВС России", – сообщили в Центре.
- 16 июля в ГУР МО заявили, что Украина может использовать HIMARS или M270 против российских военных объектов на территории временно оккупированного Крыма.
- 18 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря своевременному прибытию ракетных систем залпового огня М142 HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.
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