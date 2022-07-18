Для борьбы с деморализацией в РФ запускают фейки об уничтожении HIMARS — СНБО

Минобороны России начало информационно-психологическую операцию о якобы уничтожении HIMARS. За последние дни российские пропагандистские ресурсы распространили несколько соответствующих фейков. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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"HIMARS стали значительным деморализующим фактором для военных ВС РФ, показав высокую эффективность на поле боя. Именно поэтому Минобороны России начало информационно-психологическую операцию о якобы уничтожении HIMARS", – сказано в сообщении.

17 июля Минобороны РФ официально сообщило, что "была уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS возле г.Покровск Донецкой области".

В ЦПД отмечают, что HIMARS – это автономный комплекс, транспортно-заряжающей машины к нему не существует.

18 июля пропагандисты России "полностью дискредитировали" собственное Минобороны РФ. Сначала сообщили об "уничтоженном HIMARS", а впоследствии объяснили, что это был украинский военный банно-прачечный комплекс на базе ЗИЛ-131, рассказали в ЦПД.

"Как бы ни пытались в МО РФ поднимать боевой дух оккупационных войск и выдавать желаемое за действительное – РСЗО HIMARS остаются на службе и интенсивно работают по тылам ВС России", – сообщили в Центре.

16 июля в ГУР МО заявили, что Украина может использовать HIMARS или M270 против российских военных объектов на территории временно оккупированного Крыма.

18 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря своевременному прибытию ракетных систем залпового огня М142 HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

Вадим Ребрина

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