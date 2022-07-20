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Большую озабоченность вызывает расход ракет к HIMARS, чем количество установок – Милли

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 23:04
Большую озабоченность вызывает расход ракет к HIMARS, чем количество установок – Милли - Фото
Марк Милли (фото - ЕРА)

У США большую озабоченность вызывает расход Украиной боеприпасов к HIMARS, чем количество пусковых установок. Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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"США внимательно следят за расходом Украиной боеприпасов HIMARS, что вызывает большую озабоченность, чем количество пусковых установок: генерал Марк Милли", – написал Детч.

  • По итогам сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 12 HIMARS прибудут в Украину в ближайшее время. Он также пообещал больше боеприпасов и артиллерии.
  • На вопрос, не планируют ли США предоставить Украине более дальнобойные боеприпасы к HIMARS, чтобы ими можно было обстреливать, например, Крымский мост, Остин ответил: "То, что сейчас находится на территории Украины, дает им ту мощность, которая им необходима. Потом посмотрим, как будет развиваться ситуация на поле боя, и принимать соответствующие решения".

Вадим Ребрина
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HIMARS Марк Милли
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