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Остин о дальнобойных снарядах к HIMARS: ВСУ пока хватает тех, что есть, а там посмотрим

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 21:37
Остин о дальнобойных снарядах к HIMARS: ВСУ пока хватает тех, что есть, а там посмотрим - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что имеющиеся на данный момент у украинских военных боеприпасы к РСЗО HIMARS "дают им ту мощность, которая им необходима". Об этом он сказал на совместном с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли брифинге по итогам четвертой встречи в формате "Рамштайн".

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На вопрос, не планируют ли США предоставить Украине более дальнобойные боеприпасы к HIMARS, чтобы ими можно было обстреливать, например, Крымский мост, Остин ответил: "То, что сейчас находится на территории Украины, дает им ту мощность, которая им необходима. Потом посмотрим, как будет развиваться ситуация на поле боя, и принимать соответствующие решения".

Милли повторил слова главы Пентагона: "Сейчас системы HIMARS дают им те успехи, которые им необходимы".

  • Сейчас Украина использует боеприпасы, которые бьют на расстояние до 70 км. В то же время некоторые боеприпасы к HIMARS, в зависимости от модификации, способны поражать цель на расстоянии в 300 км. США не хотят их предоставлять, опасаясь ударов по территории РФ.
  • Однако 13 июля член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский заявил, что Украина ведет переговоры с США о предоставлении ракет к HIMARS большей дальности. "Я думаю, что есть все шансы пробить эту брешь и получить ракеты более дальнего действия", – сказал он.
Вадим Ребрина
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пентагон РСЗО HIMARS Ллойд Остин
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