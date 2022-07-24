Подоляк: Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал к предоставлению Украине более дальнобойных ракет для продвинутых американских систем HIMARS. Об этом он написал в Twitter.

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"Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война", – написал он.

По его мнению, это также приведет к меньшим потерям среди мирного населению, меньшему энергетическому давлению на Европ, меньшему российскому миграционному и продовольственному шантажу.

"HIMARS – отличный "выключатель" российской надменности", – добавил Подоляк.

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Марк Сировой

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