Подоляк: Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война
24.07.2022, 12:10
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал к предоставлению Украине более дальнобойных ракет для продвинутых американских систем HIMARS. Об этом он написал в Twitter.
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"Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война", – написал он.
По его мнению, это также приведет к меньшим потерям среди мирного населению, меньшему энергетическому давлению на Европ, меньшему российскому миграционному и продовольственному шантажу.
"HIMARS – отличный "выключатель" российской надменности", – добавил Подоляк.
- 23 июля в Белом доме заявили, что США не будут давать Украине ракеты ATACMS (дальность 300+ км) для HIMARS, чтобы избежать Третьей мировой войны.
- При этом министр обороны Алексей Резников уверен Украина все же получит ракеты к HIMARS с дальностью 300 км.
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