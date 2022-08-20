В США заявили, что последний пакет военной помощи – "это еще не конец". Будет больше

Государственный департамент США и Пентагон заявили, что продолжат оказывать военную поддержку Украине по мере надобности.

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"Это еще не конец. Мы будем продолжать консультироваться с украинцами, чтобы быть уверенными, что мы предоставляем им то, что им нужно, когда им это нужно", – заявил представитель Пентагона, комментируя выделение Украине очередного, уже 12-го пакета военной помощи на $775 млн.

В этом пакете США передают Украине целый ряд новых вооружений: 105-мм пушки, противотанковые комплексы TOW и беспилотники Sky Eagle.

Государственный секретарь Энтони Блинкен тоже подтвердил, что США продолжат помогать народу Украины.

"По мере того, как мы приближаемся к шестимесячной отметке неспровоцированной, жестокой, полномасштабной войны России против Украины, силы президента Путина продолжают наступление, нанося тяжкий ущерб гражданскому населению и причиняя массовые разрушения гражданской инфраструктуры. Президент Байден ясно дал понять, что мы будем продолжать поддерживать народ Украины", – цитирует Блинкена Голос Америки.

Общая сумма поддержки Украины со стороны США составила уже $10,6 млрд.

Кроме США, в пятницу о новом пакете помощи Украине сообщила Германия. Она передала еще три зенитных самоходных установки Gepard и 11 БТРов М113 с вооружением.

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Андрей Водяный

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