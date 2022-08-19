Германия передала Украине еще три зенитки Gepard и 11 бронетранспортеров М113
19.08.2022, 21:48
ВСУ Gepard (фото – Alexander Miller, Flickr)
Германия предоставила Украине еще три зенитные самоходные установки Gepard, 11 БТРов М113 с вооружением и тысячу сухпайков. Об этом говорится на сайте правительства Германии.
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На очереди:
- 20 ракетных установок калибра 70 мм с 2000 ракетами и лазерным подсветом цели;
- 1592 артиллерийских боеприпаса калибра 155 мм;
- 255 артиллерийских боеприпасов Vulcano калибра 155 мм;
- 60 200 патронов калибра 40 мм;
- 6 погрузчиков;
- 40 электронных устройств для защиты от дронов;
- 12 бронированных эвакуационных машин;
- 30 пулеметов MG3 для бронемашин поддержки Bergepanzer.
- 17 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неверными" заявления о том, что Германия якобы "нерешительно" поддерживает Украину оружием.
- 19 августа Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщила, что в начале июня власти Германии дали последнее обещание передать Украине "значительные" партии вооружений – и после этого у канцлера Олафа Шольца блокируют просьбы из Киева о продолжении поставок.
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