Германия передала Украине еще три зенитки Gepard и 11 бронетранспортеров М113

Германия предоставила Украине еще три зенитные самоходные установки Gepard, 11 БТРов М113 с вооружением и тысячу сухпайков. Об этом говорится на сайте правительства Германии.

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На очереди:

- 20 ракетных установок калибра 70 мм с 2000 ракетами и лазерным подсветом цели;

- 1592 артиллерийских боеприпаса калибра 155 мм;

- 255 артиллерийских боеприпасов Vulcano калибра 155 мм;

- 60 200 патронов калибра 40 мм;

- 6 погрузчиков;

- 40 электронных устройств для защиты от дронов;

- 12 бронированных эвакуационных машин;

- 30 пулеметов MG3 для бронемашин поддержки Bergepanzer.

17 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неверными" заявления о том, что Германия якобы "нерешительно" поддерживает Украину оружием.

19 августа Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщила, что в начале июня власти Германии дали последнее обещание передать Украине "значительные" партии вооружений – и после этого у канцлера Олафа Шольца блокируют просьбы из Киева о продолжении поставок.

Вадим Ребрина

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