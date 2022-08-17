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Шольц о "медленной" помощи Украине: Это неверно, я порвал с многолетней позицией Германии

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 09:14
Шольц о
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неверными" заявления о том, что Германия якобы "нерешительно" поддерживает Украину оружием. Об этом он сообщил в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

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По его словам, через три дня после начала полномасштабной войны России против Украины он объявил о том, что Германия поможет Киеву оружием, тем самым "порвав с многолетней позицией в немецкой политике". 

"На первом этапе мы доставили то, что было на складе и, таким образом, было быстро доступно и готово к немедленному использованию: противотанковые снаряды, зенитные ракеты типа "Стингер" и боеприпасы. Следующие шаги были значительно сложнее, и сегодня речь идет об очень сложных системах, требующих недельной подготовки украинских солдат. Это системы тяжелого вооружения, такие как бронированные гаубицы типа 2000, зенитная машина "Гепард", система запуска ракет "Марс II" или зенитная система IRIS-T, которая настолько нова, что даже бундесвер не имеет ее", — сказал Шольц. 

Он отметил, что одновременно в Европе думают о том, как можно продолжать оснащать Украину теми системами и количеством боеприпасов, которые "необходимы для продолжения оборонной борьбы".

Читайте также: Шольц об оружии для ВСУ: Некоторое настолько современное, что его нет даже у бундесвера

Дмитрий Гриниченко
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Германия война военная помощь олаф шольц
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