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Шольц не выступает против использования оружия от Германии для освобождения Крыма

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 14:09
Шольц не выступает против использования оружия от Германии для освобождения Крыма - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не выступает против использования Украиной немецкого оружия для освобождения временно оккупированного Россией Крыма. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Стокгольме, передает Укринформ.

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"Германия поддерживает Украину оружием, которое передается для защиты территориальной целостности и суверенитета", — так он ответил на вопрос, могут ли Вооруженные Силы Украины использовать для возвращения Крыма оружие от Германии. 

Шольц отметил, что для Украины и Европы "наступили темные времена", однако выразил уверенность в том, что Европа сможет "вместе преодолеть проблемы, усилить свой суверенитет, лишившись энергозависимости от России".

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Дмитрий Гриниченко
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