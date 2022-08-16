Шольц не выступает против использования оружия от Германии для освобождения Крыма
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не выступает против использования Украиной немецкого оружия для освобождения временно оккупированного Россией Крыма. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Стокгольме, передает Укринформ.
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"Германия поддерживает Украину оружием, которое передается для защиты территориальной целостности и суверенитета", — так он ответил на вопрос, могут ли Вооруженные Силы Украины использовать для возвращения Крыма оружие от Германии.
Шольц отметил, что для Украины и Европы "наступили темные времена", однако выразил уверенность в том, что Европа сможет "вместе преодолеть проблемы, усилить свой суверенитет, лишившись энергозависимости от России".
- 9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы оккупантов в Новофедоровке. Генштаб сообщил, что РФ потеряла девять самолетов. Украина официально не взяла на себя ответственность за удар.
- 13 августа на Банковой заявили, что война России против Украины началась с оккупации Крыма – и закончится после его деоккупации.
- 15 августа президент Зеленский создал и возглавил Консультативный совет по деоккупации Крыма.
- 16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага.
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