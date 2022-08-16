Шольц не выступает против использования оружия от Германии для освобождения Крыма

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не выступает против использования Украиной немецкого оружия для освобождения временно оккупированного Россией Крыма. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Стокгольме, передает Укринформ.

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"Германия поддерживает Украину оружием, которое передается для защиты территориальной целостности и суверенитета", — так он ответил на вопрос, могут ли Вооруженные Силы Украины использовать для возвращения Крыма оружие от Германии.

Шольц отметил, что для Украины и Европы "наступили темные времена", однако выразил уверенность в том, что Европа сможет "вместе преодолеть проблемы, усилить свой суверенитет, лишившись энергозависимости от России".

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Дмитрий Гриниченко

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