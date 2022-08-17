Шольц о переговорах с Путиным: Он должен знать, что мы от него требуем, разговоры важны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным "важны, в том числе и в будущем". Об этом он сообщил в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

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По его словам, прямое общение с Путиным важно, "особенно во время кризиса". Он отметил, что хочет, чтобы Путин получал сообщения напрямую и прямо взял на себя ответственность за войну против Украины.

"Мое четкое послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Конечно, это не означает, что Россия время от времени меняет курс. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем", — заявил Шольц.

Он также высказал сомнение в нормализации отношения с Россией в обозримом будущем.

"Россия ведет войну против Украины, принося огромные страдания и разрушения. Пока Россия не прекратит эту войну, не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации", — резюмировал канцлер.

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Дмитрий Гриниченко

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