У Шольца с июня блокируют дальнейшие поставки тяжелых вооружений Украине – Die Welt
В начале июня власти Германии дали последнее обещание передать Украине "значительные" партии вооружений – и после этого у канцлера Олафа Шольца блокируют просьбы из Киева о продолжении поставок, пишет со ссылкой на источники в украинском правительстве Die Welt.
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"Согласно информации, с июня в Минобороны ФРГ несколько раз в месяц с регулярной периодичностью проходят встречи на высшем уровне, в которых также принимает участие министр [обороны ФРГ] Кристина Ламбрехт", – рассказывают журналисты и добавляют, что ничем полезным для ВСУ они не заканчиваются.
И с июня украинские дипломаты "на регулярных встречах пытались добиться, чтобы немецкие власти взяли на себя обязательства по закупке большего количества тяжелой техники", но те "остаются глухими – со странными оправданиями", отмечают в издании.
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Собеседник Welt сообщил, что Украина постоянно просит Германию продолжить поставки самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня МARS II ("гусеничный хаймарс" с 12 реактивными снарядами вместо шести у колесного варианта).
Не далее как 17 августа Шольц заявил, что якобы некорректно говорить о "медленной" помощи Украине, так как он "порвал с многолетней позицией Германии" относительно поставок оружия. При этом он не выступает против использования оружия от Германии для освобождения Крыма.
- Немецкая спецслужба прогнозирует усиление российской пропаганды в стране.
- В августе бундесвер получил полноразмерные мишени в виде российских танков.
- Шольц против прекращения выдачи виз россиянам, так как, по его словам, "это война Путина, а не россиян".
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