Меркель не может быть посредницей, мы недостаточно помогаем Украине – лидер оппозиции ФРГ
Лидер оппозиции в Германии Фридрих Мерц исключил возможность посредничества соратницы по партии ХДС, прошлого канцлера Ангелы Меркель, в полномасштабной войне РФ против Украины, потому что "ФРГ стоит вместе с Европой на стороне Украины, и не занимает нейтральную позицию". Он считает, что немецкое правительство делает все еще недостаточно в плане военной помощи ВСУ, пишет Tagesschau.
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Мерц время от времени критикует коалицию "светофора": он считает, что правительство канцлера Олафа Шольца способствовало затягиванию войны тем, что не спешило направлять ВСУ тяжелое вооружение, и все еще не решается помочь Украине "полноценно".
"По-прежнему актуально, что ФРГ могла бы сделать больше. Правительство должно было быстро сделать то, что Бундестаг решил еще 28 апреля, а именно: поставить тяжелую технику в больших масштабах", – сказал лидер оппозиции.
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Он говорит, что "мы пока не помогаем Украине в необходимом объеме, что продлевает эту жестокую войну, которая теперь становится войной на истощение с сотнями жертв каждый день".
"Переговоры возможны только тогда, когда война дошла до точки, когда России уже нет смысла продолжать [войну]", – считает он.
Мерц пока не видит смысла обсуждать помощь Украине в послевоенном восстановлении: "Прежде всего, должна прекратиться гибель мужчин, женщин и детей".
- В конце июля Мерц говорил о том же: что немцев и Бундестаг якобы "обманывают", когда говорят, что Берлин достаточно помогает Украине.
- Тогда же глава комитета Бундестага по обороне Штрак-Циммерман предлагала Шольцу передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2. Как выразился один немецкий депутат, "никто не понимает, почему не дают Leopard".
- 10 августа сообщалось, что Германия усилила ВСУ еще четырьмя "Гепардами", отсыпав почти 50 000 снарядов к ним.
- Тем временем Шольцу "трудно принять" идею, что россиянам пора запретить кататься в Шенгенскую зону.
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