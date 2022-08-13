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Меркель не может быть посредницей, мы недостаточно помогаем Украине – лидер оппозиции ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 12:11
Меркель не может быть посредницей, мы недостаточно помогаем Украине – лидер оппозиции ФРГ - Фото
Фридрих Мерц (фото - ЕРА)

Лидер оппозиции в Германии Фридрих Мерц исключил возможность посредничества соратницы по партии ХДС, прошлого канцлера Ангелы Меркель, в полномасштабной войне РФ против Украины, потому что "ФРГ стоит вместе с Европой на стороне Украины, и не занимает нейтральную позицию". Он считает, что немецкое правительство делает все еще недостаточно в плане военной помощи ВСУ, пишет Tagesschau.

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Мерц время от времени критикует коалицию "светофора": он считает, что правительство канцлера Олафа Шольца способствовало затягиванию войны тем, что не спешило направлять ВСУ тяжелое вооружение, и все еще не решается помочь Украине "полноценно".

"По-прежнему актуально, что ФРГ могла бы сделать больше. Правительство должно было быстро сделать то, что Бундестаг решил еще 28 апреля, а именно: поставить тяжелую технику в больших масштабах", – сказал лидер оппозиции.

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Он говорит, что "мы пока не помогаем Украине в необходимом объеме, что продлевает эту жестокую войну, которая теперь становится войной на истощение с сотнями жертв каждый день".

Фото: ЕРА

"Переговоры возможны только тогда, когда война дошла до точки, когда России уже нет смысла продолжать [войну]", – считает он.

Мерц пока не видит смысла обсуждать помощь Украине в послевоенном восстановлении: "Прежде всего, должна прекратиться гибель мужчин, женщин и детей".

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Евгений Пилипенко
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Германия война Ангела Меркель поддержка критика военная помощь союзники Фридрих Мерц посредничество олаф шольц
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