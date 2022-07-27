Лидер оппозиции Германии о Шольце и военной помощи Украине: Немцев и Бундестаг обманывают

Накануне поездки в Польшу лидер оппозиции в Германии Фридрих Мерц вновь обвинил канцлера Олафа Шольца в серьезном промедлении с поставками тяжелых вооружений Украине и якобы "обмане" людей. Об этом он заявил Der Spiegel.

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"Его заявления о военной поддержке Украины не выдерживают никакой критики. Немецкую общественность и парламент обманывают. И правительство не делает того, что решил Бундестаг, а именно – не поставляет тяжелое вооружение", – считает глава Христианско-демократического союза.

Вчера, 26 июля, в Берлине объявили, что передали ВСУ три установки MARS II и столько же САУ Panzerhaubitze 2000, доведя количество последних в Украине до десяти. Первые три немецких зенитных танка Gepard также уже в Украине.

Мерц, который также является председателем Союза в Бундестаге, сегодня отправился в Варшаву, где также считают, что Германия слишком колеблется с поставками оружия Украине. Более того, Польша разочарована "круговым" обменом с ФРГ: она передала ВСУ сотни советских танков, но недовольна тем, что Берлин в качестве компенсации будет поставлять Leopard 2 в небольших "дозах".

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После Варшавы Мерц посетит Литву.

"Ввиду агрессивной войны России против Украины и очевидного провала "круговой" схемы, фракция считает крайне необходимым поддерживать тесные контакты с политическим руководством в Варшаве и Вильнюсе", – говорится в сообщении ХДС.

26 июля глава МИД ФРГ Бербок отреагировала на заявление главы МИД РФ Лаврова о планах Кремля свергнуть украинское правительство и полностью захватить Украину: "Все, что делает Россия, – попытки подчинить Украину".

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Евгений Пилипенко

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