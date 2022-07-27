UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лидер оппозиции Германии о Шольце и военной помощи Украине: Немцев и Бундестаг обманывают

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 08:18
Лидер оппозиции Германии о Шольце и военной помощи Украине: Немцев и Бундестаг обманывают - Фото
Фридрих Мерц (Фото: Кабмин)

Накануне поездки в Польшу лидер оппозиции в Германии Фридрих Мерц вновь обвинил канцлера Олафа Шольца в серьезном промедлении с поставками тяжелых вооружений Украине и якобы "обмане" людей. Об этом он заявил Der Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Его заявления о военной поддержке Украины не выдерживают никакой критики. Немецкую общественность и парламент обманывают. И правительство не делает того, что решил Бундестаг, а именно – не поставляет тяжелое вооружение", – считает глава Христианско-демократического союза.

Вчера, 26 июля, в Берлине объявили, что передали ВСУ три установки MARS II и столько же САУ Panzerhaubitze 2000, доведя количество последних в Украине до десяти. Первые три немецких зенитных танка Gepard также уже в Украине.

Мерц, который также является председателем Союза в Бундестаге, сегодня отправился в Варшаву, где также считают, что Германия слишком колеблется с поставками оружия Украине. Более того, Польша разочарована "круговым" обменом с ФРГ: она передала ВСУ сотни советских танков, но недовольна тем, что Берлин в качестве компенсации будет поставлять Leopard 2 в небольших "дозах".

Читайте также: В Германии заговорили о передаче Украине танков Leopard 2

После Варшавы Мерц посетит Литву.

"Ввиду агрессивной войны России против Украины и очевидного провала "круговой" схемы, фракция считает крайне необходимым поддерживать тесные контакты с политическим руководством в Варшаве и Вильнюсе", – говорится в сообщении ХДС.

Читайте также: "Мне все равно, плачет ли Путин". Бербок о победе Украины, ядерной войне и шантаже России

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война польша оппозиция хдс военная помощь Фридрих Мерц олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 