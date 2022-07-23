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Польша обвиняет Германию в обмане в "круговой" сделке по танкам для Украины – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 15:35
Польша обвиняет Германию в обмане в
Танк Leopard 2 (Фото - Бундесвер)

Польша считает себя обманутой Германией в сделке по "круговому" обмену танками. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сенк в интервью Spiegel

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"Немецкие обещания об обмене танками по "круговой" схеме оказались обманными маневрами", – сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что Польша передала ВСУ не менее 240 танков Т-72 советского производства, опираясь на предварительную договоренность с Германией, что та взамен передаст Польше свои танки Leopard 2.

Канцлер Олаф Шольц и министр обороны Кристина Ламбрехт несколько раз публично заявляли, что ведутся конструктивные переговоры. В апреле Ламбрехт выражала надежду на их скорое и результативное завершение, пишет Spiegel.

Однако на самом деле сделка по "круговому" обмену с Польшей, по всей вероятности, уже провалилась, утверждает издание.

Шинковський вель Сенк сказал немецким журналистам, что Германия, как оказалось, изначально предлагала для обмена танки "еще старше тех, которые мы передали Украине", и что "такое предложение не могло быть принято, потому что мы не заинтересованы в ухудшении нашей вооруженности и в обучении наших солдат на технике 1960-х годов".

Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила провала согласованной с Польшей "круговой" схемы военной помощи Украине, но отвергла обвинения в обмане и нарушении слова, которое Берлин давал Варшаве.

  • 9 июня президент Польши Анджей Дуда уже напоминал, что Польша так и не получила от Германии танки Leopard вместо тех, которые передала Украине. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт ответил на это, что "федеральное правительство ошеломлено такими обвинениями", и что у бундесвера всего 50 запрошенных Польшей современных танков Leopard 2A7, а на изготовление новых машин "потребуется время".
Сергей Бережной
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Германия польша танки военная помощь т-72 Leopard 2A7+ Шимон Шинковський вель Сенк
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