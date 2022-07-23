Польша обвиняет Германию в обмане в "круговой" сделке по танкам для Украины – Spiegel
Польша считает себя обманутой Германией в сделке по "круговому" обмену танками. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сенк в интервью Spiegel.
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"Немецкие обещания об обмене танками по "круговой" схеме оказались обманными маневрами", – сказал замминистра.
Ранее сообщалось, что Польша передала ВСУ не менее 240 танков Т-72 советского производства, опираясь на предварительную договоренность с Германией, что та взамен передаст Польше свои танки Leopard 2.
Канцлер Олаф Шольц и министр обороны Кристина Ламбрехт несколько раз публично заявляли, что ведутся конструктивные переговоры. В апреле Ламбрехт выражала надежду на их скорое и результативное завершение, пишет Spiegel.
Однако на самом деле сделка по "круговому" обмену с Польшей, по всей вероятности, уже провалилась, утверждает издание.
Шинковський вель Сенк сказал немецким журналистам, что Германия, как оказалось, изначально предлагала для обмена танки "еще старше тех, которые мы передали Украине", и что "такое предложение не могло быть принято, потому что мы не заинтересованы в ухудшении нашей вооруженности и в обучении наших солдат на технике 1960-х годов".
Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила провала согласованной с Польшей "круговой" схемы военной помощи Украине, но отвергла обвинения в обмане и нарушении слова, которое Берлин давал Варшаве.
- 9 июня президент Польши Анджей Дуда уже напоминал, что Польша так и не получила от Германии танки Leopard вместо тех, которые передала Украине. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт ответил на это, что "федеральное правительство ошеломлено такими обвинениями", и что у бундесвера всего 50 запрошенных Польшей современных танков Leopard 2A7, а на изготовление новых машин "потребуется время".
- В конце июня СМИ сообщали, что Германия и Словакия также не смогли согласовать "круговые" поставки танков Украине.
- 15 июля было объявлено, что Польша покупает у США 116 танков Abrams взамен отправленных в Украину T-72 советского производства. 18 июля эти танки уже прибыли в Польшу.
- 23 июля Welt сообщил, что по данным его источников поставки Украине комплексов ПВО Iris-T SLM задерживаются канцелярией Шольца.
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