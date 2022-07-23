Польша обвиняет Германию в обмане в "круговой" сделке по танкам для Украины – Spiegel

Польша считает себя обманутой Германией в сделке по "круговому" обмену танками. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сенк в интервью Spiegel.

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"Немецкие обещания об обмене танками по "круговой" схеме оказались обманными маневрами", – сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что Польша передала ВСУ не менее 240 танков Т-72 советского производства, опираясь на предварительную договоренность с Германией, что та взамен передаст Польше свои танки Leopard 2.

Канцлер Олаф Шольц и министр обороны Кристина Ламбрехт несколько раз публично заявляли, что ведутся конструктивные переговоры. В апреле Ламбрехт выражала надежду на их скорое и результативное завершение, пишет Spiegel.