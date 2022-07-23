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Канцелярия Шольца тормозит поставки Украине передовых систем ПВО – Welt

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 13:41
Канцелярия Шольца тормозит поставки Украине передовых систем ПВО – Welt - Фото
Мобильная система ПВО IRIS-T SLM (Фото - Wiki[pedia)

Украина договаривается о закупке в Германии зенитно-ракетных комплексов Iris-T SLM, однако, судя по имеющимся данным, вопрос о передаче комплексов задерживается из-за канцелярии Олафа Шольца. Материал об этом опубликовал Welt

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Изданию стало известно от нескольких человек, знакомых с процессом, что Киев намерен закупить у германской компании одиннадцать ЗРК IRIS-T SLM, каждый из которых, как считается, способен защитить большой город от атак с воздуха.

Предусмотренная процедурой заявка на экспортную лицензию была подана в Федеральное министерство экономики Германии в начале июля и быстро получила там поддержку. Однако, пишет издание, решение об одобрении заявки в случае любого экспорта вооружений остается за Федеральным советом безопасности, которым руководит канцелярия, и "за три недели с момента получения заявления решение принято так и не было".

Welt утверждает, что все прошедшие через Минэкономики аналогичные заявки на экспорт оружия в Украину Федеральный совет безопасности Германии, в который входят девять министров, занимающихся внешней политикой и политикой безопасности, во всех случаях или не поддерживал, или "поддерживал с неохотой".

В начале июня Шольц пообещал Украине поставку одного IRIS-T в "ближайшие недели". Между тем, утверждает Welt со ссылкой на правительственные круги Украины, Федеральное правительство Германии сможет отправить в Украину одну установку только к концу года.

СПРАВКА. IRIS-T SLM — разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенными более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.
  • Украина получила от Германии семь единиц PzH 2000 и еще пять от Нидерландов. Немецкие гаубицы Panzerhaubitze уже работают на фронте, и в Германии рассматривают возможность отправки дополнительной партии.
  • Также Германия обещает передать Украине три ракетных системы залпового огня MARS с боезапасом, систему противовоздушной обороны IRIS-T и три десятка самоходных зенитных установок Gepard.
  • 3 июля Шольц заявил в интервью, что Германия поставляет в Украину наиболее современное оружие, и именно этим объясняются значительные задержки с его передачей.
Сергей Бережной
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