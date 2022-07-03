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Шольц – на упреки о задержках с поставкой оружия Украине: Зато оно самое современное

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03.07.2022, 23:06
Шольц – на упреки о задержках с поставкой оружия Украине: Зато оно самое современное - Фото
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поставляет в Украину наиболее современное оружие, и именно этим объясняются значительные задержки с его передачей. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

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"Германия всегда будет среди стран, которые делают больше всего, потому что мы шлем самые совершенные технологии, которые только можно использовать", — сказал Шольц.

Немецкий канцлер отверг замечание журналистки CBS Маргарет Бреннан о том, что американцы иногда передают Украине оружие через двое суток после подписания соответствующего указа Джо Байденом. По его словам, сравнивать США и Германию в этом отношении нецелесообразно.

"Нужно понимать, что есть разница в том, сколько тратит на оборону такая страна, как США, и сколько у вас есть оружия на складах. Гаубицы, которые поставляли Украине многие другие страны, были не самыми современными, но они были на складах", — заявил Шольц.

"Мы же решили поставлять новое оружие, что занимает больше времени, поскольку его нужно изготовить. И когда мы решаем, например, отправить самые современные гаубицы, которые только можно купить на мировом рынке и которые используются Германией, организовать это было непросто, потому что это требует определенной подготовки", — сказал Шольц.

  • Украина получила от Германии семь единиц PzH 2000 и еще пять от Нидерландов. Немецкие гаубицы Panzerhaubitze уже работают на фронте, и в Германии рассматривают возможность отправки дополнительной партии.
  • Также Германия обещает передать Украине три ракетных системы залпового огня MARS с боезапасом, систему противовоздушной обороны IRIS-T и три десятка самоходных зенитных установок Gepard.
Андрей Водяный
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Германия оружие олаф шольц
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