Германия хочет передать Украине больше гаубиц PzH 2000, ведет переговоры с Нидерландами

Федеральное правительство Германии хочет предоставить Украине больше самоходных гаубиц для защиты от нападения России. Об этом сообщает Handelsblatt.

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Как отмечается, чиновник немецкого Минобороны сообщил агентству печати Германии (dpa), что ФРГ ведет переговоры с Нидерландами и еще одним европейским партнером об организации дополнительных поставок Вооруженным Силам Украины САУ Panzerhaubitze 2000.

Сообщается, что на данный момент Украина получила семь единиц PzH 2000 из Германии и пять систем вооружения из Нидерландов.

По данным dpa, Киев заявил, что для оснащения полного артиллерийского дивизиона ВСУ необходимо 18 гаубиц, то есть нужно еще шесть единиц.

"В Берлине твердо намерены выполнить просьбу, если партнеры также присоединятся к поставке", – сообщили dpa, добавив, что Германия передела бы еще три или две САУ Panzerhaubitze 2000.

21 июня Украина получила первые гаубицы PzH 2000 от Германии с подготовленными украинскими экипажами.

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Наталия Медведева

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