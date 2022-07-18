В Польшу прибыли танки Abrams для "сдерживания агрессора в экстренной ситуации" — фото

В Польшу прибыли американские танки Abrams, которые страна закупила у США, польские солдаты вскоре начнут тренироваться пользоваться техникой. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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По его словам, в страну прибыли танки Abrams, на которых вскоре начнут тренироваться солдаты польских вооруженных сил.

"Мы будем готовы, когда станут доступны первые из 250 заказанных нами современных машин. Польша будет иметь современную мощную силу для сдерживания агрессора в экстренной ситуации", — заявил министр.

СПРАВКА. M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

По данным агентства PAP, снятые в США с вооружения танки Abrams призваны компенсировать недостаток бронетехники, который возник у Польши после того, как она передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72.

3 июля было озвучено, что Чехия поможет Словакии авиацией, а та передаст свои самолеты Украине.

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Дмитрий Гриниченко

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