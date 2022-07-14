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Дуда: Польша будет поддерживать Украину в войне с РФ. С Германией мы хотим партнерства

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 12:19
Дуда: Польша будет поддерживать Украину в войне с РФ. С Германией мы хотим партнерства - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда пообещал и дальше поддерживать Украину в борьбе против полномасштабного вторжения России. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, он принял верительные грамоты от послов Украины и Германии, которых он назвал "ключевыми соседями" Польши.

Дуда заявил, что его страна хочет партнерских отношений с Германией, а также продолжит усилия по поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией. 

Напомним, что ранее польский депутат Европарламента Адам Билан высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин использует три метода давления на западные страны, однако не готов решиться на конвенциональную войну с НАТО.

Читайте также: Дуда: Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, Путин должен сам просить о диалоге 

Дмитрий Гриниченко
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Украина Германия война польша анджей дуда
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