Дуда: Польша будет поддерживать Украину в войне с РФ. С Германией мы хотим партнерства
Президент Польши Анджей Дуда пообещал и дальше поддерживать Украину в борьбе против полномасштабного вторжения России. Об этом он сообщил в Facebook.
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По его словам, он принял верительные грамоты от послов Украины и Германии, которых он назвал "ключевыми соседями" Польши.
Дуда заявил, что его страна хочет партнерских отношений с Германией, а также продолжит усилия по поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.
Напомним, что ранее польский депутат Европарламента Адам Билан высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин использует три метода давления на западные страны, однако не готов решиться на конвенциональную войну с НАТО.
- Дуда считает, что Беларусь стала "еще одним российским военным округом", однако не видит угрозы со стороны режима Лукашенко.
- Он также комментировал шантаж Путина: "Если боимся его ядерного оружия, то можно сразу всем сдаваться".
- Лидер правящей партии Польши Право и Справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский считает, что если российские войска начнут новое наступление на Харьков и прорвут линию фронта на Донбассе, то это станет "большим поражением".
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