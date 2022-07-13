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РФ не готова к конвенциональной войне с НАТО, Путин использует три метода — депутат ЕП

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 11:23
РФ не готова к конвенциональной войне с НАТО, Путин использует три метода — депутат ЕП - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин использует три метода давления на западные страны, однако не готов решиться на конвенциональную войну с НАТО. Такое мнение высказал польский депутат Европарламента Адам Билан в интервью каналу TVP, цитирует его газета Rzeczpospolita.

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По его словам, сегодня в военном отношении Россия нне готова решаться на обычную, конвенциональную войну с НАТО. 

"В НАТО уже много лет говорят, что есть три основных метода нападения россиян на страны Альянса. Россия не готова сегодня в военном отношении решиться на обычную, конвенциональную войну с НАТО, но атакует страны НАТО посредством кибератак, энергетического шантажа, особенно те страны, которые до сих пор получают углеводороды из России", — сказал политик. 

Он отметил, что Путин применил все три метода в отношении Польши, приведя пример миграционный кризис на границе с Беларусью в 2021 году. 

СПРАВКА. С начала лета 2021 года режим Александра Лукашенко доставлял нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Дмитрий Гриниченко
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Россия война польша нато
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