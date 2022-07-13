РФ не готова к конвенциональной войне с НАТО, Путин использует три метода — депутат ЕП
Российский диктатор Владимир Путин использует три метода давления на западные страны, однако не готов решиться на конвенциональную войну с НАТО. Такое мнение высказал польский депутат Европарламента Адам Билан в интервью каналу TVP, цитирует его газета Rzeczpospolita.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, сегодня в военном отношении Россия нне готова решаться на обычную, конвенциональную войну с НАТО.
"В НАТО уже много лет говорят, что есть три основных метода нападения россиян на страны Альянса. Россия не готова сегодня в военном отношении решиться на обычную, конвенциональную войну с НАТО, но атакует страны НАТО посредством кибератак, энергетического шантажа, особенно те страны, которые до сих пор получают углеводороды из России", — сказал политик.
Он отметил, что Путин применил все три метода в отношении Польши, приведя пример миграционный кризис на границе с Беларусью в 2021 году.
- Президент Польши Анджей Дуда считает, что Беларусь стала "еще одним российским военным округом", однако не видит угрозы со стороны режима Лукашенко.
- Он также комментировал шантаж Путина: "Если боимся его ядерного оружия, то можно сразу всем сдаваться".
- Лидер правящей партии Польши Право и Справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский считает, что если российские войска начнут новое наступление на Харьков и прорвут линию фронта на Донбассе, то это станет "большим поражением Запада" и витком более сильной эскалации.
Читайте также: Избегание Западом войны делает нас слабее, Россия не уважает никакие ценности – Качиньский
Комментарии