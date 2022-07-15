Польша покупает у США 116 танков Abrams – министр обороны

Польша покупает у США 116 танков Abrams взамен отправленных в Украину T-72 советского производства. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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По данным агентства PAP, снятые в США с вооружения танки Abrams призваны компенсировать недостаток бронетехники, который возник у Польши после того, как она передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72.

3 июля было озвучено, что Чехия поможет Словакии авиацией, а та передаст свои самолеты Украине.

5 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Чехию и Польшу за переданные Украине танки.

Сергей Бережной

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