Польша покупает у США 116 танков Abrams – министр обороны
15.07.2022, 21:25
Танк Abrams (фото – скриншот из видео)
Польша покупает у США 116 танков Abrams взамен отправленных в Украину T-72 советского производства. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
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По данным агентства PAP, снятые в США с вооружения танки Abrams призваны компенсировать недостаток бронетехники, который возник у Польши после того, как она передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72.
- 3 июля было озвучено, что Чехия поможет Словакии авиацией, а та передаст свои самолеты Украине.
- 5 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Чехию и Польшу за переданные Украине танки.
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