Бербок отреагировала на слова Лаврова: Все, что делает Россия, – попытки подчинить Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла резкой критике недавнее заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о планах Кремля свергнуть украинское правительство и полностью захватить Украину. Об этом, пишет Handelsblatt, она заявила 26 июля во время визита в Прагу.

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24 июля в Каире министр оккупантов заявил, что "мы поможем украинскому народу избавиться от абсолютно антинародного и антиисторического режима", однако под последним Лавров подразумевал не режим своего босса Владимира Путина, а законно избранное правительство президента Владимира Зеленского.

По словам политика от немецких Зеленых, глава МИД РФ "еще раз продемонстрировал глубокое презрение российского руководства" к демократическому самоопределению Украины.

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"Теперь никто не может утверждать, что Россия занимается чем-либо еще, кроме попыток полного подчинения Украины и ее народа", – сказала Бербок.

В Праге она среди прочего ведет переговоры со своим местным коллегой Яном Липавским о поставках вооружений Украине по "круговой" схеме.

Комментируя последние заявления Лаврова, главный коммуникатор Банковой с прессой Михаил Подоляк предположил, что тот перегрелся на египетском солнце. Чиновник из ОП назвал его турне "квинтэссенцией российского садизма".

20 июля Лавров признал, что Россия начала полномасштабную войну, чтобы уничтожить государственность Украины и/или захватить больше территорий.

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Евгений Пилипенко

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