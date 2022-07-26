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Бербок отреагировала на слова Лаврова: Все, что делает Россия, – попытки подчинить Украину

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 13:06
Бербок отреагировала на слова Лаврова: Все, что делает Россия, – попытки подчинить Украину - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла резкой критике недавнее заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о планах Кремля свергнуть украинское правительство и полностью захватить Украину. Об этом, пишет Handelsblatt, она заявила 26 июля во время визита в Прагу.

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24 июля в Каире министр оккупантов заявил, что "мы поможем украинскому народу избавиться от абсолютно антинародного и антиисторического режима", однако под последним Лавров подразумевал не режим своего босса Владимира Путина, а законно избранное правительство президента Владимира Зеленского.

По словам политика от немецких Зеленых, глава МИД РФ "еще раз продемонстрировал глубокое презрение российского руководства" к демократическому самоопределению Украины.

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"Теперь никто не может утверждать, что Россия занимается чем-либо еще, кроме попыток полного подчинения Украины и ее народа", – сказала Бербок.

В Праге она среди прочего ведет переговоры со своим местным коллегой Яном Липавским о поставках вооружений Украине по "круговой" схеме.

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Евгений Пилипенко
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Германия война оккупанты Сергей Лавров пропаганда геноцид ложь Анналена Бербок
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