Бербок отреагировала на слова Лаврова: Все, что делает Россия, – попытки подчинить Украину
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла резкой критике недавнее заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о планах Кремля свергнуть украинское правительство и полностью захватить Украину. Об этом, пишет Handelsblatt, она заявила 26 июля во время визита в Прагу.
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24 июля в Каире министр оккупантов заявил, что "мы поможем украинскому народу избавиться от абсолютно антинародного и антиисторического режима", однако под последним Лавров подразумевал не режим своего босса Владимира Путина, а законно избранное правительство президента Владимира Зеленского.
По словам политика от немецких Зеленых, глава МИД РФ "еще раз продемонстрировал глубокое презрение российского руководства" к демократическому самоопределению Украины.
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"Теперь никто не может утверждать, что Россия занимается чем-либо еще, кроме попыток полного подчинения Украины и ее народа", – сказала Бербок.
В Праге она среди прочего ведет переговоры со своим местным коллегой Яном Липавским о поставках вооружений Украине по "круговой" схеме.
- Комментируя последние заявления Лаврова, главный коммуникатор Банковой с прессой Михаил Подоляк предположил, что тот перегрелся на египетском солнце. Чиновник из ОП назвал его турне "квинтэссенцией российского садизма".
- 20 июля Лавров признал, что Россия начала полномасштабную войну, чтобы уничтожить государственность Украины и/или захватить больше территорий.
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