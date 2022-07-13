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Путин жертвует своей страной, вести переговоры с Россией невозможно – Бербок

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 10:22
Путин жертвует своей страной, вести переговоры с Россией невозможно – Бербок - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Германский министр иностранных дел Анналена Бербок не видит никакой возможности вести с Россией какие-либо переговоры о завершении войны, а также отвергает призыв некоторых соотечественников о немедленном прекращении огня и поставок Украине вооружений. Об этом она заявила в интервью Stern.

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"О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов договориться даже с Красным крестом о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданских?" – сказала министр.

По словам главы МИД ФРГ, у нее не было прямой связи с российским коллегой Сергеем Лавровым с начала большой войны. Как выразилась Бербок, ей хотелось бы сказать "ну, давай, Сергей, будем договариваться о мире". Она усомнилась, что Лавров все еще имеет какие-то полномочия решать подобные вопросы, и отметила, что не знает его нынешней роли.

Когда Бербок выступала в начале июля на встрече министров иностранных дел G20 на Бали, Лавров ее не слушал, так как ушел из зала сразу после своего выступления.

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Отвечая на вопрос о ее оценке открытого письма некоторых известных в Германии лиц с призывом к фактической капитуляции Украины, завуалированным под "прекращение огня", глава МИД ФРГ заявила, что "на месте украинцев я восприняла бы это письмо как наивное, сбивающее с толку и высокомерное".

"Какое право имеет министр иностранных дел именно Германии решать за Украину, какую часть своей территории она должна отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиниться российскому господству?" – ответила Бербок на вопрос, нужно ли, по ее мнению, Украине идти на уступки ради якобы прекращения войны.

По ее мнению, начал и ведя эту войну, российский диктатор Владимир Путин "жертвует своей страной" ради того, чтобы сохранить режим и остаться у власти.

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Евгений Пилипенко
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Германия война владимир путин переговоры обращение Сергей Лавров письмо Анналена Бербок
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