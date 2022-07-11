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В Германии обещают не дать путинскому газовому шантажу расколоть общество

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 09:21
В Германии обещают не дать путинскому газовому шантажу расколоть общество - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Правительство Германии обещает "сделать все возможное", чтобы дальнейший дефицит или полное прекращение поставок российского газа не привело к расколу в обществе. Об этом заявила после встречи со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси в Токио министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет Deutsche Welle.

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"Если у нас будет меньше энергии, меньше теплоснабжения, мы проследим за тем, чтобы они справедливо распределялись", – заверила она.

Бербок, уточняет агентство, отклонила требования пока не отключать три атомные электростанции Германии от сети.

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Она подчеркнула, что Москва "непредсказуема", причем не только по войне против Украины, но и в соблюдении любых правил, в том числе в поставках энергоносителей.

"Как раз потому и прорабатываются все возможные сценарии", – резюмировала глава МИД ФРГ.

Вчера она сказала, что ей "очень жаль" украинцев, но даже после Бучи она отстаивает политику военного невмешательства.

  • С 16 июня 2022 года Северный поток, которым Германия получает газ из РФ, работает только на 40% мощности. 11 июля его перекрыли вообще – "на техобслуживание", но в Берлине опасаются, что оно может оказаться бессрочным.
  • До начала отопительного сезона Германия, как и остальные страны ЕС, должна заполнить подземные хранилища на 80%. Сейчас этот показатель ниже 65%.
  • Германия экономит на горячей воде и отоплении из-за российского шантажа с поставками газа.
  • Между тем немецкие левые критикуют "безответственного" канцлера Шольца, требуют прекратить давать ВСУ оружие.

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Евгений Пилипенко
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Германия война северный поток шантаж энергоносители Анналена Бербок газовые войны
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