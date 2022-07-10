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Подстройка под прихоти России: МИД Украины призвало Канаду отменить передачу турбины

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 19:55
Подстройка под прихоти России: МИД Украины призвало Канаду отменить передачу турбины - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики глубоко разочарованы решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированной компанией Siemens Canada турбины Северного потока-1. 

"Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима. Не может быть исключений, когда речь идет о привлечении к ответственности России за десятки тысяч убитых украинцев, сотни тысяч объектов разрушенной инфраструктуры, миллионы внутренне перемещенных лиц и беженцев и нескрываемую атаку на демократию и верховенство права во всем мире", – говорится в заявлении министерств.  

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В МИДе считают, что решение — это подстройка санкционного режима под прихоти России. Этот опасный прецедент будет иметь только одно последствие – укрепит чувство безнаказанности Москвы. 

Россия может продолжать поставку газа в Германию в полном объеме без турбины, ставшей предметом дискуссии, говорится в заявлении. 

Во-первых, компрессорная станция Северного потока-1 оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Однако по решению Газпрома сейчас работает только три турбины, остальные отключены без объяснений. 

Во-вторых, Россия может продолжить непрерывную поставку газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка по Северному потоку-1 невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. 

Кроме того, существует маршрут транспортировки газа через Польшу, способный транспортировать до 90 млн куб. м газа в сутки. Россия отказалась от его использования по собственному выбору и может возобновить транспортировку газа в Германию. 

"Украина предоставила исчерпывающие разъяснения германской и канадской сторонам. Обе стороны подтвердили, что понимают, что требование России не имеет технических оснований. Однако решение пойти на уступку безосновательным требованиям России все равно было принято", – указывают в министерстве. 

Передача турбины Северного потока-1 позволит России и дальше использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы, резюмируют в МИДе. 

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Роман Брыль
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Германия канада санкции против россии северный поток МИД Украины Siemens турбина
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