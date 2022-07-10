Бербок назвала визит в Бучу страшным опытом. Поняла, что Путин ведет войну на уничтожение

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поездка в Бучу стала одним из самых страшных опытов за время пребывания в должности. Об этом она рассказала в интервью Spiegel.

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"Один из самых страшных моментов был, когда генеральный прокурор Украины в Буче показала мне папку с фотографиями, в том числе маленького ребенка, которого явно застрелили на лестнице в подвал, и одного 16-летнего подростка, убитого одним выстрелом в грудь. Это свидетельствует о том, что с Путиным сейчас невозможно договориться. Речь идет об уничтожении. Даже детей", — сказала Бербок.

Министр иностранных дел Германии добавила, что ей очень жаль украинцев, но даже после Бучи она отстаивает политику военного невмешательства.

"Я хотела бы, например, пообещать, что мы обеспечим гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые ведутся бои. Но мы не можем этого обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами", — отметила глава МИД ФРГ.

Именно поэтому она была вынуждена "четко заявить", что режим бесполетных зон не будет введен, пояснила министр иностранных дел.

"Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди все кипит. Терпеть, когда ничего не можешь сделать, – в этом иногда заключается жестокость внешней политики", – добавила она.

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Андрей Водяный

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