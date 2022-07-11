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В бундестаге напомнили Шольцу: Мы столкнемся с историческими проблемами, мало помогая ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 06:41
В бундестаге напомнили Шольцу: Мы столкнемся с историческими проблемами, мало помогая ВСУ - Фото
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (фото - ЕРА)

Если Берлин продолжит нынешнюю политику поставок Украине недостаточных объемов тяжелых вооружений, Германия в итоге столкнется с "исторически важными проблемами". Так считает глава парламентского комитета ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, о чем она написала в Twitter.

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Она вновь подвергла критике работу генерального инспектора армии ФРГ Эберхарда Цорна, который "думает только о бундесвере".

"Это его работа, но это и вопиющая недальновидность, если учитывать Украину и последствия для Германии и Европы в целом. Вот почему нам нужен координатор по вооружениям как нейтральная инстанция", – подчеркнула она.

Она раскритиковала и нынешний нарратив официального Берлина о войне России против Украины и заявила, что "так продолжаться не может ни при каких обстоятельствах" и что она ожидает от федеральной канцелярии "четкого руководства и соответствующих действий".

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Штрак-Циммерманн напомнила, что бундестаг "уже давно одобрил запрос на поставку [ВСУ] имеющихся тяжелых вооружений", но с реализацией этого дело стопорится.

"Если мы продолжим так слабо относиться к Украине, нам придется отвечать за исторически важные проблемы. Мы с коллегами этого не поддержим. Если Украина проиграет, проиграет Европа", – объяснила она свою позицию. В июне Штрак-Циммерманн заявила, что эту войну "можно решить лишь силовым путем – оружием НАТО".

  • 14 февраля, за 10 дней до большой войны, она была категорически против передачи Украине тяжелого вооружения, а в апреле считала, что Украине для скорейшего использования нужно советское оружие, а не западное вроде БМП Marder.
  • 19 мая на то время посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что "в Бундестаге говорят – поставки оружия тормозит ведомство Шольца".
  • Германия передала ВСУ несколько современных САУ PzH 2000.

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Евгений Пилипенко
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Германия война военная помощь олаф шольц Мари-Агнес Штрак-Циммерман
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