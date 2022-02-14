В бундестаге выступили за передачу Украине бронеавтомобилей из Афганистана
В бундестаге поддерживают поставки Украине бронеавтомобилей для эвакуации раненых, которые привезли из Афганистана, но против предоставления тяжелого вооружения. Об этом в эфире Deutschlandfunk сказала член парламентской группы бундестага по обороне, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, пишет Нandelsblatt.
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"Тяжелое оружие, я категорически против. Речь идет о том, чтобы поддержать Украину, например, поставив ей бронеавтомобили средней тяжести", – сказала она.
По словам политика, у Германии есть возможность предоставить транспортные средства для эвакуации раненых – машины привезли из Афганистана, они готовы к использованию.
Штрак-Циммерманн подчеркнула, что она против поставок Украине тяжелого вооружения, поскольку "было бы совершенно неправильно вооружаться сейчас".
По мнению политика, наивно полагать, что война в Украине – "где-то посреди Европы" – не затронет Германию. Она добавила, что немцы также замечают последствия санкций против России, но "жизнь в мире и свободе не может считаться чем-то само собой разумеющимся".
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также ФРГ не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- Экс-глава Федерального ведомства по экспортному контролю Германии утверждает, что отказ немецкого правительства поставлять оружие Украине – политическое решение, так как законодательно такая передача вооружений для ВСУ в нынешней ситуации не запрещена.
- Украина просит Германию предоставить 12 000 противотанковых ракет для отражения возможного нового наступления России.
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