В бундестаге выступили за передачу Украине бронеавтомобилей из Афганистана

В бундестаге поддерживают поставки Украине бронеавтомобилей для эвакуации раненых, которые привезли из Афганистана, но против предоставления тяжелого вооружения. Об этом в эфире Deutschlandfunk сказала член парламентской группы бундестага по обороне, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, пишет Нandelsblatt.

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"Тяжелое оружие, я категорически против. Речь идет о том, чтобы поддержать Украину, например, поставив ей бронеавтомобили средней тяжести", – сказала она.

По словам политика, у Германии есть возможность предоставить транспортные средства для эвакуации раненых – машины привезли из Афганистана, они готовы к использованию.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что она против поставок Украине тяжелого вооружения, поскольку "было бы совершенно неправильно вооружаться сейчас".

По мнению политика, наивно полагать, что война в Украине – "где-то посреди Европы" – не затронет Германию. Она добавила, что немцы также замечают последствия санкций против России, но "жизнь в мире и свободе не может считаться чем-то само собой разумеющимся".

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Яна Катасонова

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