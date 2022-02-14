Украина просит Германию срочно дать 12 000 противотанковых ракет
Украина просит Германию предоставить 12 000 противотанковых ракет для отражения возможного нового наступления России на Украину. Такое заявление сделал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, пишет Нandelsblatt со ссылкой на слова дипломата в эфире канала Bild.
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"Ситуация драматическая. То, к чему мы должны быть готовы сегодня, — это наихудший возможный сценарий", – сказал дипломат.
По данным издания, немецкое федеральное правительство отказывается поставлять Украине смертоносное оружие, но рассматривает возможность предоставления нелетального вооружения.
Уточняется, что посольство Украины 3 февраля предоставило список оружия, которое Украина хотела бы сейчас получить от Германии. Это электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции и приборы ночного видения.
По информации ресурса, в списке просьб украинского диппредставительства нет противотанковых ракет.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также ФРГ не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- Экс-глава Федерального ведомства по экспортному контролю Германии утверждает, что отказ немецкого правительства поставлять оружие Украине – политическое решение, так как законодательно такая передача вооружений для ВСУ в нынешней ситуации не запрещена.
- Между тем опросы показывают, что свыше 70% немцев против поставок оружия в Украину. В начале февраля 2022 года деятели культуры и политики Германии выступили в поддержку Украины.
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