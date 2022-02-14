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Украина просит Германию срочно дать 12 000 противотанковых ракет

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 10:25
Украина просит Германию срочно дать 12 000 противотанковых ракет - Фото
Андрей Мельник (Фото — Twitter посла)

Украина просит Германию предоставить 12 000 противотанковых ракет для отражения возможного нового наступления России на Украину. Такое заявление сделал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, пишет Нandelsblatt со ссылкой на слова дипломата в эфире канала Bild.

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"Ситуация драматическая. То, к чему мы должны быть готовы сегодня, — это наихудший возможный сценарий", – сказал дипломат.

По данным издания, немецкое федеральное правительство отказывается поставлять Украине смертоносное оружие, но рассматривает возможность предоставления нелетального вооружения.

Уточняется, что посольство Украины 3 февраля предоставило список оружия, которое Украина хотела бы сейчас получить от Германии. Это электронные системы слежения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции и приборы ночного видения.

По информации ресурса, в списке просьб украинского диппредставительства нет противотанковых ракет.

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Яна Катасонова
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Германия оружие помощь ракеты список андрей мельник
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