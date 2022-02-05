Заявление 350-ти: Деятели культуры и политики Германии выступили в поддержку Украины
350 знаменитостей, включая лауреата Нобелевской премии по литературе Герту Мюллер, 4 февраля подписали заявление в поддержку Украины и с осуждением политики России. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.
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Лидер РФ Владимир Путин атакует демократические свободы, завоеванные во многих странах, а российские войска должны быть отведены немедленно и безоговорочно, сказано заявлении, распространенном Берлинским литературным фестивалем.
"Невозможно молча мириться с тем, что через восемьдесят с лишним лет после Мюнхенских соглашений в Европе снова появилась прямая угроза вторжения на суверенную территорию другого государства", – говорится в обращении, которое подписали лауреат Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер, певец и автор песен Вольф Бирманн, художник Ай Вэйвэй, поэт Дурс Грюнбейн, актеры Михаэль Ханеманн и Бургхарт Клауснер, режиссеры Маркус Имбоден, Оскар Релер и Юрген Флимм, актриса Ютта Шпайдель, писатели Иэн Макьюэн, Ляо Иу и Уве Телькамп, бывший сотрудник Штази по работе с документами Марианна Биртлер и экс-президент Бундестага Вольфганг Шойбле.
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