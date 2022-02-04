Шольц посетит Украину 14 февраля, а на следующий день встретится с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину, а на следующий день, 15 февраля, у него запланирован визит в Россию. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

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Ранее Шольц уже говорил, что скоро отправится в Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, однако дату не назвал. Также у Шольца запланирован визит в США и встреча с президентом США Джо Байденом 7 февраля.

По словам представителя правительства, во время визитов в Украину и РФ будут обсуждаться "все актуальные темы". Основное внимание будет уделено усилиям по деэскалации конфликта.

Также на следующей неделе у Шольца запланированы встречи в Берлине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Польши Анджеем Дудой, главами государств и правительств Литвы, Латвии и Эстонии. На всех встречах будет обсуждаться Украина.

7-8 февраля Украину посетит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также ФРГ не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.

28 января издание Spiegel сообщило, что посол Германии в США Эмили Хабер отправила в МИД ФРГ письмо со словами: "Берлин, у нас проблема". По ее словам, в США называют Германию "ненадежным партнером" из-за ее нежелания иметь дело с агрессией РФ против Украины.

Шольц отрицает "ненадежность" Германии и заявляет, что ФРГ за последние годы оказала Украине наибольшую помощь.

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Оксана Житнюк

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