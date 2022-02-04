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Шольц посетит Украину 14 февраля, а на следующий день встретится с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 13:55
Шольц посетит Украину 14 февраля, а на следующий день встретится с Путиным - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/Mauro Scrobogna)

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину, а на следующий день, 15 февраля, у него запланирован визит в Россию. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

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Ранее Шольц уже говорил, что скоро отправится в Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, однако дату не назвал. Также у Шольца запланирован визит в США и встреча с президентом США Джо Байденом 7 февраля.

По словам представителя правительства, во время визитов в Украину и РФ будут обсуждаться "все актуальные темы". Основное внимание будет уделено усилиям по деэскалации конфликта.

Также на следующей неделе у Шольца запланированы встречи в Берлине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Польши Анджеем Дудой, главами государств и правительств Литвы, Латвии и Эстонии. На всех встречах будет обсуждаться Украина.

7-8 февраля Украину посетит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

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Оксана Житнюк
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