"Берлин, у нас проблема". Шольц отрицает "ненадежность" Германии из-за позиции по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что Германия является "ненадежным партнером" для США и союзников из-за своей позиции по Украине. В интервью ZDF он заявил, что Берлин оказал Киеву наибольшую помощь за последние годы.

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Издание Spiegel в пятницу сообщило, что посол Германии в США Эмили Хабер отправила в МИД ФРГ письмо со словами: "Берлин, у нас проблема". В нем Хабер описала, как Германию дискредитируют в США и называют "ненадежным партнером" из-за ее нежелания иметь дело с агрессией РФ против Украины.

Журналисты попросили Шольца прокомментировать то, что союзники, теперь характеризуют Германию как "ненадежную".

В ответ канцлер сказал, что это не так, и союзники "точно знают, что мы им предоставляем". По его словам, Германия вносит очень большой военный вклад в рамках НАТО, и "все это прекрасно знают".

"И, конечно же, все точно знают, что Германия – это страна, которая в последние годы оказала наибольшую помощь Украине. Почти два миллиарда евро были направлены на стабилизацию экономической независимости Украины, чтобы помочь ей встать на ноги и хорошо развиваться", – сказал канцлер.

Во время интервью он также сообщил, что скоро отправится в Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, однако дату не назвал. Также у Шольца запланирован визит в США.

Ситуацию с Украиной он назвал "очень серьезной" и констатировал большое количество российских войск у границ. По его словам, Запад предпринимает все действия в рамках переговоров, чтобы не возникло нового вторжения.

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Оксана Житнюк

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