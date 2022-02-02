"Берлин, у нас проблема". Шольц отрицает "ненадежность" Германии из-за позиции по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что Германия является "ненадежным партнером" для США и союзников из-за своей позиции по Украине. В интервью ZDF он заявил, что Берлин оказал Киеву наибольшую помощь за последние годы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Издание Spiegel в пятницу сообщило, что посол Германии в США Эмили Хабер отправила в МИД ФРГ письмо со словами: "Берлин, у нас проблема". В нем Хабер описала, как Германию дискредитируют в США и называют "ненадежным партнером" из-за ее нежелания иметь дело с агрессией РФ против Украины.
Журналисты попросили Шольца прокомментировать то, что союзники, теперь характеризуют Германию как "ненадежную".
В ответ канцлер сказал, что это не так, и союзники "точно знают, что мы им предоставляем". По его словам, Германия вносит очень большой военный вклад в рамках НАТО, и "все это прекрасно знают".
"И, конечно же, все точно знают, что Германия – это страна, которая в последние годы оказала наибольшую помощь Украине. Почти два миллиарда евро были направлены на стабилизацию экономической независимости Украины, чтобы помочь ей встать на ноги и хорошо развиваться", – сказал канцлер.
Во время интервью он также сообщил, что скоро отправится в Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, однако дату не назвал. Также у Шольца запланирован визит в США.
Ситуацию с Украиной он назвал "очень серьезной" и констатировал большое количество российских войск у границ. По его словам, Запад предпринимает все действия в рамках переговоров, чтобы не возникло нового вторжения.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также ФРГ не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не связывать пока незапущенный Северный поток-2 с агрессией России.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.
Читайте также: Дипломатический скандал в Европе. Как Германия ссорится с Украиной и членами ЕС и НАТО
Комментарии