Глава Минобороны Германии призвала не связывать Северный поток-2 с агрессией России

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала на связывать газопровод Северный поток-2, предназначенный для транспортировки природного газа из России в Германию, и агрессию Москвы против Украины. Об этом она сказала в интервью каналу RBB, передает Reuters.

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"Мы не должны втягивать (Северный поток-2, – ред.) в этот конфликт", – заявила глава оборонного ведомства Германии.

Она считает, что сложившуюся ситуацию нужно решать на переговорах, не вовлекая в это "проекты, не имеющие отношения к конфликту".

"Нам нужно решить этот конфликт, и нам нужно решить его на переговорах. Это та возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, которые не имеют отношения к этому конфликту", – заявила Ламбрехт.

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Оксана Житнюк

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