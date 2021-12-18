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Вице-канцлер Германии назвал геополитической ошибкой строительство Северного потока-2

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 16:12
Вице-канцлер Германии назвал геополитической ошибкой строительство Северного потока-2 - Фото
Роберт Хабек (фото - ЕРА)

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек назвал ошибкой строительство газопровода Северный поток-2. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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Хабек заявил, что в геополитическом плане строительство трубопровода всегда было ошибкой, и все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против.

Вице-канцлер также сказал, что если Россия пойдет на новое вторжение в Украину, это повлечет за собой "серьезные последствия". "Любая дальнейшая военная агрессия не может оставаться без тяжелых последствий. Не может быть никаких запретов на обдумывание (ответных мер, – ред.)", – сказал Хабек.

Он напомнил, что решение о вводе в эксплуатацию принимается в соответствии с европейским и национальным законодательством: компания, которая добывает или поставляет газ, не должна сама же его транспортировать.  Эта норма сейчас не выполняется Россией.

"Смысл конкурентной политики – предотвратить монополию и, следовательно, зависимость. При старом правительстве ФРГ было сильное политическое давление с целью одобрить Северный поток-2, но трубопровод до сих пор не работает", – сказал он, добавив, что документы будут и далее изучаться.

Читайте также: Россию могут отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину: резолюция Европарламента

Оксана Житнюк
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Германия война эскалация северный поток-2 газопровод агрессия рф роберт хабек
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