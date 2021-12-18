Вице-канцлер Германии назвал геополитической ошибкой строительство Северного потока-2
Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек назвал ошибкой строительство газопровода Северный поток-2. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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Хабек заявил, что в геополитическом плане строительство трубопровода всегда было ошибкой, и все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против.
Вице-канцлер также сказал, что если Россия пойдет на новое вторжение в Украину, это повлечет за собой "серьезные последствия". "Любая дальнейшая военная агрессия не может оставаться без тяжелых последствий. Не может быть никаких запретов на обдумывание (ответных мер, – ред.)", – сказал Хабек.
Он напомнил, что решение о вводе в эксплуатацию принимается в соответствии с европейским и национальным законодательством: компания, которая добывает или поставляет газ, не должна сама же его транспортировать. Эта норма сейчас не выполняется Россией.
"Смысл конкурентной политики – предотвратить монополию и, следовательно, зависимость. При старом правительстве ФРГ было сильное политическое давление с целью одобрить Северный поток-2, но трубопровод до сих пор не работает", – сказал он, добавив, что документы будут и далее изучаться.
- В конце мая 2021-го США решили не вводить санкции против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG ради отношений с Германией. Согласно договоренности Байдена и Меркель, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей, иначе ей обещали санкции. Зеленский упрекал глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам СП-2.
- В декабре на фоне угрозы нового вторжения РФ чиновники администрации Байдена в США заявили, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода, если Россия вторгнется в Украину. Блинкен назвал Северный поток-2 источником давления на Россию.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что СП-2 из России в Германию по дну Балтийского моря на данный момент не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.
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