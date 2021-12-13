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Блинкен: Северный поток-2 – это источник давления на Россию

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 08:01
Блинкен: Северный поток-2 – это источник давления на Россию - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Российско-немецкий газопровод Северный поток-2 является источником давления на РФ, чтобы не допустить нового витка ее агрессии против Украины. Об этом в интервью NBC Meet the Press заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

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"Сейчас в нем нет газа, по сути, он является источником давления на Россию, потому что президент (России, – ред.) Путин хочет видеть, как через него проходит газ", – сказал Блинкен о Северном потоке-2.

По его словам, "будет очень маловероятно или трудно" увидеть газопровод работающим в случае новой агрессии России против Украины.

"Поэтому я думаю, что президент Путин должен это учитывать, когда думает о том, что собирается делать дальше", – подытожил глава Госдепа.

Читайте также: Северный поток-2. У США и Германии есть план на случай вторжения РФ в Украину – Reuters

Марк Сировой
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владимир путин госдеп северный поток-2 газопровод вторжение Энтони Блинкен войска россии
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