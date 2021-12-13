Блинкен: Северный поток-2 – это источник давления на Россию

Российско-немецкий газопровод Северный поток-2 является источником давления на РФ, чтобы не допустить нового витка ее агрессии против Украины. Об этом в интервью NBC Meet the Press заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

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"Сейчас в нем нет газа, по сути, он является источником давления на Россию, потому что президент (России, – ред.) Путин хочет видеть, как через него проходит газ", – сказал Блинкен о Северном потоке-2.

По его словам, "будет очень маловероятно или трудно" увидеть газопровод работающим в случае новой агрессии России против Украины.

"Поэтому я думаю, что президент Путин должен это учитывать, когда думает о том, что собирается делать дальше", – подытожил глава Госдепа.

7 декабря состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и Путин на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил – США обещают жесткие санкции и другие меры в случае вторжения. LIGA.net вела хронику этого события.

СП-2 построен, но пока еще не сертифицирован. FT сообщало, что новый канцлер Германии Олаф Шольц допускает остановку газопровода в случае нового вторжения РФ в Украину.

9 декабря Байден рассказал президенту Владимиру Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.

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Марк Сировой

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