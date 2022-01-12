США, Германия и ЕС работают над задержкой запуска Северного потока-2 – Нуланд

США, Германия и Евросоюз работают над задержкой запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2, который еще не прошел сертификацию. Об этом заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сейчас мы работаем с немцами, работаем с ЕС, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании трубопровода", – сказала она.

Нуланд отметила, что новое правительство Германии предприняло для этого значительные шаги.

По ее словам, оно также подтвердило договоренность США с предыдущим немецким правительством: Северный поток-2 будет приостановлен, если Россия снова нападет на Украину.

Читайте также: "Защита Европы". Зеленский призвал Сенат США поддержать санкции против Северного потока-2

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.