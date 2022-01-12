UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США, Германия и ЕС работают над задержкой запуска Северного потока-2 – Нуланд

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 08:45
США, Германия и ЕС работают над задержкой запуска Северного потока-2 – Нуланд - Фото
Виктория Нуланд (скриншот видео Госдепа)

США, Германия и Евросоюз работают над задержкой запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2, который еще не прошел сертификацию. Об этом заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сейчас мы работаем с немцами, работаем с ЕС, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании трубопровода", – сказала она.

Нуланд отметила, что новое правительство Германии предприняло для этого значительные шаги.

По ее словам, оно также подтвердило договоренность США с предыдущим немецким правительством: Северный поток-2 будет приостановлен, если Россия снова нападет на Украину.

Читайте также: "Защита Европы". Зеленский призвал Сенат США поддержать санкции против Северного потока-2

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
северный поток-2 газопровод вторжение виктория нуланд сертификация войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 