США, Германия и ЕС работают над задержкой запуска Северного потока-2 – Нуланд
США, Германия и Евросоюз работают над задержкой запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2, который еще не прошел сертификацию. Об этом заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
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"Сейчас мы работаем с немцами, работаем с ЕС, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании трубопровода", – сказала она.
Нуланд отметила, что новое правительство Германии предприняло для этого значительные шаги.
По ее словам, оно также подтвердило договоренность США с предыдущим немецким правительством: Северный поток-2 будет приостановлен, если Россия снова нападет на Украину.
- В конце мая 2021-го США решили не вводить санкции против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG ради отношений с Германией. По договоренности президента США Джо Байдена и на тот момент канцлера ФРГ Ангелы Меркель, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей, иначе ей обещали санкции.
- СП-2 построен, но пока еще не сертифицирован. FT сообщало, что новый канцлер Германии Олаф Шольц допускает остановку газопровода в случае нового вторжения РФ в Украину.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что сейчас СП–2 не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.
- В декабре 2021 года в Сенате США договорились проголосовать в январе по законопроекту о санкциях против СП-2.
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