В Сенате США договорились проголосовать в январе по законопроекту о санкциях против российско-немецкого газопровода Северный поток-2, как того добивался сенатор из республиканского меньшинства Тед Круз. Об этом сообщает Politico.

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Круз блокировал в Сенате назначения на внешнеполитические должности, требуя проголосовать по его законопроекту о санкциях против СП-2. Из-за этого демократическое большинство тратило много времени на утверждение кандидатов.

Однако сейчас Круз пришел к соглашению с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером, пишут журналисты.

По данным двух собеседников издания, знакомых с соглашением, Круз согласился снять блокировку назначения 32 кандидатов в обмен на голосование Сената по законопроекту о санкциях против СП-2 в начале января.

В издании пишут, что проголосовать за законопроект должны до 14 января. Круз сказал, что снимет другие блокировки, когда законопроект будет принят Сенатом, передан в Палату представителей Конгресса и на стол президента США Джо Байдена.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что сейчас СП–2 не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

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Марк Сировой

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