Новости | В Сенате США договорились голосовать по санкциям против Северного потока-2 – Politico
В Сенате США договорились проголосовать в январе по законопроекту о санкциях против российско-немецкого газопровода Северный поток-2, как того добивался сенатор из республиканского меньшинства Тед Круз. Об этом сообщает Politico.
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Круз блокировал в Сенате назначения на внешнеполитические должности, требуя проголосовать по его законопроекту о санкциях против СП-2. Из-за этого демократическое большинство тратило много времени на утверждение кандидатов.
Однако сейчас Круз пришел к соглашению с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером, пишут журналисты.
По данным двух собеседников издания, знакомых с соглашением, Круз согласился снять блокировку назначения 32 кандидатов в обмен на голосование Сената по законопроекту о санкциях против СП-2 в начале января.
В издании пишут, что проголосовать за законопроект должны до 14 января. Круз сказал, что снимет другие блокировки, когда законопроект будет принят Сенатом, передан в Палату представителей Конгресса и на стол президента США Джо Байдена.
- В конце мая 2021-го США решили не вводить санкции против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG ради отношений с Германией. По договоренности Байдена и на тот момент канцлера ФРГ Ангелы Меркель, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей, иначе ей обещали санкции
- СП-2 построен, но пока еще не сертифицирован. FT сообщало, что новый канцлер Германии Олаф Шольц допускает остановку газопровода в случае нового вторжения РФ в Украину.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что сейчас СП–2 не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.
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