"Защита Европы". Зеленский призвал Сенат США поддержать санкции против Северного потока-2

Президент Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о санкциях против российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом он написал в Twitter.

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"Украина росит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", – написал он.

Зеленский поблагодарил сенатора-республиканца Теда Круза, который добивался рассмотрения законопроекта блокированием назначений кандидатов Белого дома на дипломатические должности. Президент также поблагодарил лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, который согласился на рассмотрение проекта.

В описании законопроекта говорится, что он требует введения санкций против организаций, ответственных за разработку, строительство, эксплуатацию Северного потока-2 и их корпоративных должностных лиц.

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Марк Сировой

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