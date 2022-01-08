"Защита Европы". Зеленский призвал Сенат США поддержать санкции против Северного потока-2
Президент Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о санкциях против российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом он написал в Twitter.
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"Украина росит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы S.3436", – написал он.
Зеленский поблагодарил сенатора-республиканца Теда Круза, который добивался рассмотрения законопроекта блокированием назначений кандидатов Белого дома на дипломатические должности. Президент также поблагодарил лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, который согласился на рассмотрение проекта.
В описании законопроекта говорится, что он требует введения санкций против организаций, ответственных за разработку, строительство, эксплуатацию Северного потока-2 и их корпоративных должностных лиц.
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- В конце мая 2021-го США решили не вводить санкции против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG ради отношений с Германией. По договоренности Байдена и на тот момент канцлера ФРГ Ангелы Меркель, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей, иначе ей обещали санкции.
- СП-2 построен, но пока еще не сертифицирован. FT сообщало, что новый канцлер Германии Олаф Шольц допускает остановку газопровода в случае нового вторжения РФ в Украину.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что сейчас СП–2 не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.
- В декабре 2021 года в Сенате США договорились проголосовать в январе по законопроекту о санкциях против СП-2.
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