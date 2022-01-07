Глава МИД Франции допускает остановку Северного потока-2 в ответ на агрессию России
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает, что запуск Северного потока-2 может быть пересмотрен в случае дальнейшей агрессии России против Украины. Об этом он сказал в эфире канала BFM TV, передает Reuters.
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Глава французской дипломатии заявил, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину приведет к "серьезным стратегическим последствиям", и одним из вариантов является пересмотр газопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря.
Он отметил, что несмотря на заверения президента РФ Владимира Путина о том, что он якобы начинает отводить войска от границы, Париж все еще не видел этого.
Глава МИД также заявил, что Россия пытается обойти Евросоюз, ведя прямые переговоры с США по Украине.
"Путин хочет обойти Евросоюз… Он хочет нанести ущерб единству ЕС, которое укрепляется", – сказал Ле Дриан, добавив, что нельзя говорить о безопасности ЕС без европейцев.
Комментируя переговоры на уровне РФ – НАТО, глава МИД Франции сказал, что Путин предлагает обсудить с Альянсом своего рода возвращение к разграничению зон влияния из прошлого, что, по его мнению, означало бы "восстановление духа Ялты".
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- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
- Сегодня, 7 января, перед переговорами с РФ НАТО проведет внеочередное заседание из-за российских войск у границ Украины.
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