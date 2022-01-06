Главный дипломат ЕС о требованиях России: Времена Ялты и раздела сфер влияния прошли
Сейчас не времена Ялтинской конференции, раздел геополитических сфер влияния, которого хочет Россия, обсуждаться не должен. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который прошел на Донбассе.
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Он отметил, что сейчас видно не только необычное наращивание войск России у границ Украины, но и два договора о безопасности в Европе, которые представил Кремль.
"Но сейчас уже не времена Ялты. Разграничение сфер влияния – это уже не вопрос 2021-22 годов", – сказал он.
Боррель подчеркнул: вопросы безопасности Европы и Украины как части Европы в первую очередь касаются украинцев и европейцев.
Он отметил, что приехал в Украину, чтобы продемонстрировать полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также работать на деэскалацией конфликта.
Боррель добавил, что безопасность Европы невозможна без Украины.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Перед переговорами с РФ НАТО проведет внеочередное заседание из-за российских войск у границ Украины.
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