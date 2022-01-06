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Главный дипломат ЕС о требованиях России: Времена Ялты и раздела сфер влияния прошли

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 09:55
Главный дипломат ЕС о требованиях России: Времена Ялты и раздела сфер влияния прошли - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Сейчас не времена Ялтинской конференции, раздел геополитических сфер влияния, которого хочет Россия, обсуждаться не должен. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который прошел на Донбассе.

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Он отметил, что сейчас видно не только необычное наращивание войск России у границ Украины, но и два договора о безопасности в Европе, которые представил Кремль.

"Но сейчас уже не времена Ялты. Разграничение сфер влияния – это уже не вопрос 2021-22 годов", – сказал он.

Боррель подчеркнул: вопросы безопасности Европы и Украины как части Европы в первую очередь касаются украинцев и европейцев.

Он отметил, что приехал в Украину, чтобы продемонстрировать полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также работать на деэскалацией конфликта.

Боррель добавил, что безопасность Европы невозможна без Украины.

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Марк Сировой
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ЕС владимир путин нато требования вторжение ялтинская конференция Жозеп Боррель войска россии
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