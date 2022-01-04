НАТО созывает внеочередное совещание из-за российских войск вокруг Украины
04.01.2022, 13:58
Флаги стран-участниц НАТО (Фото - EPA-EFE)
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Руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО проведут внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины 7 января. Об этом сообщает пресс-релиз, распространенный пресс-службой Альянса.
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Совещание в рамках Североатлантического совета под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга будет виртуальным. Оно коснется вопросов наращивания Россией военной силы на границе с Украиной и более широких аспектов европейской безопасности.
Встреча начнется в 14.00 по времени Брюсселя. После ее окончания планируется брифинг генсека НАТО для журналистов.
- 7 декабря 2021 года президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После них Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.
- В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.
- 31 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и Столтенберг обсудили деэскалацию военного давления России у границ Украины.
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