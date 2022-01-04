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НАТО созывает внеочередное совещание из-за российских войск вокруг Украины

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 13:58
НАТО созывает внеочередное совещание из-за российских войск вокруг Украины - Фото
Флаги стран-участниц НАТО (Фото - EPA-EFE)
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Руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО проведут внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины 7 января. Об этом сообщает пресс-релиз, распространенный пресс-службой Альянса.

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Совещание  в рамках Североатлантического совета под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга будет виртуальным. Оно коснется вопросов наращивания Россией военной силы на границе с Украиной и более широких аспектов европейской безопасности.   

Встреча начнется в 14.00 по времени Брюсселя. После ее окончания планируется брифинг генсека НАТО для журналистов.

Читайте также: Альянс не должен прогнуться "под дулом" России насчет Украины – экс-генсек НАТО

Сергей Бережной
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