НАТО созывает внеочередное совещание из-за российских войск вокруг Украины

дополнено

Руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО проведут внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины 7 января. Об этом сообщает пресс-релиз, распространенный пресс-службой Альянса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Совещание в рамках Североатлантического совета под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга будет виртуальным. Оно коснется вопросов наращивания Россией военной силы на границе с Украиной и более широких аспектов европейской безопасности.

Встреча начнется в 14.00 по времени Брюсселя. После ее окончания планируется брифинг генсека НАТО для журналистов.

Читайте также: Альянс не должен прогнуться "под дулом" России насчет Украины – экс-генсек НАТО

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.