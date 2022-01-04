Альянс не должен прогнуться "под дулом" России насчет Украины – экс-генсек НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Североатлантический альянс не может уступить вооруженному шантажу и отдать Кремлю права "швейцара" при политике открытых дверей НАТО. Об этом он заявил в статье, опубликованной Politico.

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Ниже приводим полный перевод этой статьи.

"Когда я впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным, будучи генеральным секретарем НАТО, он начал встречу заявлением, что хотел бы НАТО распустить.

Если союзники по НАТО согласятся с последними предложениями России о новых принципах в сфере европейской безопасности, они напрямую помогут ему на шаг подойти к достижению его цели, подарив России полную свободу рук в вопросах безопасности Центральной и Восточной Европы.

Согласно новым российским предложениям, НАТО придется спрашивать у Москвы согласие на размещение войск в Центральной и Восточной Европе, воздерживаться от "любой военной деятельности" в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Средней Азии и прекратить любые учения НАТО возле России. Соглашение также требует письменной гарантии того, что Украине не будет предложено членство в НАТО, а проект договора с США запрещает Америке отправлять военные корабли и самолеты в "районы, где они могут поражать цели на территории другой стороны", например, в Балтийское и Черное моря.

Это не выглядит серьезным предложением от того, кто желает мира.

Раньше Россия уже пробовала этот прием. В ноябре 2009 года Альянс уже отклонял проект Договора о европейской безопасности, предложенный Россией, поскольку взаимодействие между НАТО и Россией и без него были обеспечены и отрегулированы Основным актом о взаимоотношениях 1997 года и Хартией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Римской декларацией 2002 года – причем в последней были сделаны важные шаги для налаживания отношений с Россией и поощрения диалога путем создания Совета Россия-НАТО.

Путин – мастер создавать кризисы для того, чтобы потом самому же их гасить, как пожарный, который заливает то, что сам же и поджог. Угрожая вторжением в Украину, он полагал, что США и другие западные державы будут вести переговоры напрямую с Кремлем, в обход своих союзников в Балтии и Восточной Европе предложат ему уступки и позволят сохранить влияние на бывшие советские страны в обмен на мир.

Путин неплохо играет своими плохими картами, но его тактика сработает, только если мы сами сдадимся. НАТО пора заявить, что Путин блефует.

Ни при каких обстоятельствах США или НАТО не должны брать на себя обязательства по нерасширению Альянса, ни реальные, ни формальные. Россия уже подписала Хартию ОБСЕ 1999 года, которая оговаривает "неотъемлемое право каждого государства-участника свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая союзные договоры, по мере развития".

Это также означает, что мы должны положить конец фактическому вето Путина в отношении евроатлантических устремлений Украины и Грузии, полученного им за счет провоцирования конфликтов в этих странах, интенсивность которых он поднимает и снижает в соответствии со своей повесткой.

Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008 году, и нам пора разработать план действий по выполнению нашего обещания. Если необходимо, мы можем сделать это с оговоркой, что статья 5 НАТО распространяется только на территорию, которая остается под контролем Киева и Тбилиси, но НАТО так или иначе не сможет проводить политику открытых дверей, при которой роль швейцара будет закреплена за Путиным.

Вторгнется ли Путин в Украину? Только он сам это знает наверняка. Но если он это сделает, мы обязаны направить значительную военную помощь Украине и ввести экономические санкции, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике, включая отмену проекта "Северный поток – 2".

Украинцы закалены в боях, готовы бороться за свободу, которую большая часть Европы считает само собой разумеющейся. Мы в свободном мире не должны питать иллюзий – они борются и за нашу свободу. История говорит нам, что агрессоры, как правило, не останавливаются на ближайших соседях.

НАТО – это мирный союз. Он не хочет иного, кроме мирного сотрудничества с Россией, и пытается вовлечь Москву в диалог об архитектуре европейской безопасности. Но этот диалог Путин своими поступками сделал проблематичным.

Даже когда в 2014 году Россия разрушила международный порядок, основанный на правилах, мы все еще стремились к диалогу. Диалог все еще важен, но он должен вестись с соблюдением принципов, с признанием того, что мы не ведем переговоры на основе угроз и эскалации.

НАТО не может уступить, находясь под прицелом. Если мы отступим сейчас, этот сигнал будет четко и ясно услышан и демократическими странами, которые полагаются на нас, и автократами, которые принижают нашу свободу и боятся ее".

7 декабря 2021 года президент США Джо Байден и Владимир Путин поговорили по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После этого Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.

30 декабря Джо Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину. Владимиру Путину предложили два подхода к развитию отношений США и России.

В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.

Сергей Бережной

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