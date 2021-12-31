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Кремль: Масштабные санкции за эскалацию в Украине грозят разрывом отношений России и США

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 06:45
Кремль: Масштабные санкции за эскалацию в Украине грозят разрывом отношений России и США - Фото
Владимир Путин и Джо Байден (фото - ЕРА)

Масштабные санкции против РФ за возможное новое вторжение в Украину грозят полным разрывом отношений США и России. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля по итогам переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

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Как сообщается, Байден упомянул в разговоре "вариант принятия масштабных санкций против России" в случае эскалации вокруг Украины. Путин дал на это "исчерпывающий ответ", утверждают в Кремле.

"В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Путин обсуждал с Байденом запуск переговоров по требованиям России о "гарантиях безопасности". В частности, президент РФ "дал подробные разъяснения принципиальных подходов" в предложенных Россией договорах с США и НАТО.

В Кремле считают, что результатом переговоров должны стать "твердые правовые гарантии" о нерасширении НАТО на восток и о неразмещении у границ России угрожающих систем вооружения.

Президенты также подтвердили, что 9-10 января в Женеве состоятся двусторонние переговоры РФ и США, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января начнутся переговоры в ОБСЕ, пишут в Кремле. Байден и Путин договорились держать переговоры под личным контролем.

В Кремле утверждают, что Байден подчеркнул особую ответственность России и США за стабильность в Европе и мире, а также заявил – у Вашингтона нет намерений развертывать в Украине ударные наступательные вооружения. В релизе Белого дома этого момента нет.

В целом в Кремле говорят, что разговор имел откровенный и деловой характер, а президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

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Марк Сировой
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