Кремль: Масштабные санкции за эскалацию в Украине грозят разрывом отношений России и США

Масштабные санкции против РФ за возможное новое вторжение в Украину грозят полным разрывом отношений США и России. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля по итогам переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, Байден упомянул в разговоре "вариант принятия масштабных санкций против России" в случае эскалации вокруг Украины. Путин дал на это "исчерпывающий ответ", утверждают в Кремле.

"В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Путин обсуждал с Байденом запуск переговоров по требованиям России о "гарантиях безопасности". В частности, президент РФ "дал подробные разъяснения принципиальных подходов" в предложенных Россией договорах с США и НАТО.

В Кремле считают, что результатом переговоров должны стать "твердые правовые гарантии" о нерасширении НАТО на восток и о неразмещении у границ России угрожающих систем вооружения.

Президенты также подтвердили, что 9-10 января в Женеве состоятся двусторонние переговоры РФ и США, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января начнутся переговоры в ОБСЕ, пишут в Кремле. Байден и Путин договорились держать переговоры под личным контролем.

В Кремле утверждают, что Байден подчеркнул особую ответственность России и США за стабильность в Европе и мире, а также заявил – у Вашингтона нет намерений развертывать в Украине ударные наступательные вооружения. В релизе Белого дома этого момента нет.

В целом в Кремле говорят, что разговор имел откровенный и деловой характер, а президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

7 декабря Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После них Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.

30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину.

После переговоров с Путиным Байден должен позвонить президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте также: Белый дом: Хотим взаимопонимания США, РФ, Украины и НАТО – нужен отвод российских войск

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.