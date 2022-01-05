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Сдерживание агрессии России. Кулеба улетит на Комиссию Украина-НАТО и встречу с генсеком

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 12:35
Сдерживание агрессии России. Кулеба улетит на Комиссию Украина-НАТО и встречу с генсеком - Фото
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг (фото - NATO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 10 января будет участвовать в заседании Комиссии Украина–НАТО и встретится с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщили в Twitter сам глава МИД и спикер НАТО Оана Лунгеску.

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"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина–НАТО", — написал Кулеба.

По словам министра, визит будет частью масштабных дипломатических усилий по сдерживанию агрессии России.

Лунгеску отметила, что Столтенберг примет Кулебу и также будет участвовать в заседании Комиссии Украина–НАТО. Кроме того, запланирован их совместный брифинг с прессой.

Сдерживание агрессии России. Кулеба улетит на Комиссию Украина-НАТО и встречу с генсеком

Сдерживание агрессии России. Кулеба улетит на Комиссию Украина-НАТО и встречу с генсеком

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Марк Сировой
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