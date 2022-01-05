Сдерживание агрессии России. Кулеба улетит на Комиссию Украина-НАТО и встречу с генсеком
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 10 января будет участвовать в заседании Комиссии Украина–НАТО и встретится с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщили в Twitter сам глава МИД и спикер НАТО Оана Лунгеску.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина–НАТО", — написал Кулеба.
По словам министра, визит будет частью масштабных дипломатических усилий по сдерживанию агрессии России.
Лунгеску отметила, что Столтенберг примет Кулебу и также будет участвовать в заседании Комиссии Украина–НАТО. Кроме того, запланирован их совместный брифинг с прессой.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет.
- В январе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Перед переговорами с РФ НАТО проведет внеочередное заседание из-за российских войск у границ Украины.
Читайте также: Столтенберг анонсировал повестку Совета НАТО–Россия, основное — Украина и снижение рисков
Комментарии