Столтенберг: В 2008-м НАТО решило, что Украина получит членство. Мы следуем этому решению
НАТО придерживается решения Бухарестского саммита 2008 года, что Украина станет членом Альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
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"Я был в 2008 году в Бухаресте. Все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО. Мы придерживаемся этого решения", – сказал он.
Столтенберг напомнил, что в НАТО действует политика открытых дверей – и Альянс может приглашать в Альянс любое европейское государство.
"Сегодняшний месседж России. Украина как суверенное государство будет выбирать свой путь. А 30 членов НАТО будут решать, когда Украина готова стать членом (Альянса, – ред.)", – добавил генсек.
Столтенберг заявил, что НАТО готово разговаривать с Россией, но никогда не пойдет на компромиссы по вопросу членства в Альянсе других суверенных стран, таких как Украина.
Он подчеркнул, что несмотря на сопротивление России НАТО за последние годы пригласило в Альянс Северную Македонию и Черногорию. НАТО также поддерживает стремление Украины к членству в Альянсе, помогая ей с реформами, борьбой с коррупцией и укреплением обороноспособности, добавил генсек.
По словам Столтенберга, сейчас важно сконцентрироваться на реформах, чтобы Украина соответствовала высоким стандартом НАТО. Генсек также приветствовал "приверженность Зеленского реформам".
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