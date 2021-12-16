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Столтенберг: В 2008-м НАТО решило, что Украина получит членство. Мы следуем этому решению

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 12:52
Столтенберг: В 2008-м НАТО решило, что Украина получит членство. Мы следуем этому решению - Фото
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (фото - Володимир Зеленський, Twitter)

НАТО придерживается решения Бухарестского саммита 2008 года, что Украина станет членом Альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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"Я был в 2008 году в Бухаресте. Все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО. Мы придерживаемся этого решения", – сказал он.

Столтенберг напомнил, что в НАТО действует политика открытых дверей – и Альянс может приглашать в Альянс любое европейское государство.

"Сегодняшний месседж России. Украина как суверенное государство будет выбирать свой путь. А 30 членов НАТО будут решать, когда Украина готова стать членом (Альянса, – ред.)", – добавил генсек.

Столтенберг заявил, что НАТО готово разговаривать с Россией, но никогда не пойдет на компромиссы по вопросу членства в Альянсе других суверенных стран, таких как Украина.  

Он подчеркнул, что несмотря на сопротивление России НАТО за последние годы пригласило в Альянс Северную Македонию и Черногорию. НАТО также поддерживает стремление Украины к членству в Альянсе, помогая ей с реформами, борьбой с коррупцией и укреплением обороноспособности, добавил генсек.

По словам Столтенберга, сейчас важно сконцентрироваться на реформах, чтобы Украина соответствовала высоким стандартом НАТО. Генсек также приветствовал "приверженность Зеленского реформам".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин нато йенс столтенберг членство бухарестский саммит
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